Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что президент США Джо Байден и его окружение потеряли интерес к Украине и теперь все внимание направили на конфронтацию с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как отметил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, потому что из-за него может "не оправдать ожиданий" своих союзников.

"Зеленский – все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае – таково послание", – подчеркнул Моррис.

По его словам, на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с КНР указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск. Это были самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.





Как сообщали ранее, Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина "сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль".