Александр Винокуров: Работаем, верим и ждем хороших результатов на "Джиро" и "Тур де Франс"

6 мая 2023 года стартует одна из самых из престижных Гранд-туров мирового велоспорта – 106-ая по счету "Джиро д'Италия". В преддверии этой итальянской веломногодневки корреспондент Zakon.kz побеседовал с генеральным менеджером Astana Qazaqstan Team Александром Винокуровым.

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Александр Винокуров в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о начале нового сезона, а также о ближайших планах "Астаны" на "Джиро-2023", и о многом другом.

– Для начала оцените начало сезона, оно особо не радует наших болельщиков. Это закономерно или вы ожидали чего-то другого?

– Начали сезон не так уж и плохо, первые гонки прошли вполне бодро, были призовые места Кейса Бола в Саудовской Аравии, Марк Кавендиш финишировал на этапе Тура ОАЭ в тройке лучших, первую победу на этапе принес Симоне Веласко в Испании. После начались проблемы со здоровьем у гонщиков, ребята начали один за другим болеть, и март, действительно, был очень сложный, не было практически ни одного дня, чтобы кто-то из гонщиков не болел. Приходилось в срочном порядке менять программу, вносить коррективы в составы, мы были на постоянной связи с докторами, логистической группой – был очень непростой напряженный период для всей команды.

Поэтому да, начало сезона было из-за этого, скажем так, смазано и не таким, каким мы себе его представляли. Но, как говорят наши врачи, с вирусами не поборешься, поэтому приходилось работать с тем, что имеем. Коронавирус до сих пор не отступает, а когда спортсмены заболевают, у них сразу же сбивается кардио-ритм, это дает свои осложнения на сердце, поэтому они сразу "вылетают" из гоночного календаря на несколько недель до полного восстановления.

– Каких результатов ждете от новых приобретений "Астаны" на ближайших гонках?

– Прежде всего, это Марк Кавендиш и Кейс Бол. Кейс очень хорошо показал себя, очень хороший гонщик, которого нужно "переподписывать" как можно скорее, чтобы он не ушел в другую команду, поэтому, мы уже сейчас ведем переговоры с его агентами. Это тот гонщик, который нужен команде на бельгийских классиках. Я думаю, что у него есть будущее вместе с нашим казахстанским гонщиком Евгением Федоровым, с которым они очень хорошо сработались в паре. Что касается Кавендиша, было несколько неплохих подиумов в этом году, в том числе на классической гонке в Бельгии.

Конечно же, ждем от него побед дальше, в течение сезона, и самое главное – ждем его победу на этапе "Тур де Франс-2023", которая побьет рекорд по общему количеству побед на этапах Тура. Сейчас он разделяет этот рекорд с легендарным Эдди Мэрксом, каждый из них выиграл по 34 этапа на французском Гранд-туре. Если ему удастся побить этот рекорд – это будет самая главная победа для всех нас, выше всех наших ожиданий. Поэтому работаем, верим и ждем, конечно, хороших результатов на "Джиро" и на Туре, на которые он поедет в этом году.

– В преддверии "Джиро-2023" каковы цели нашей команды на итальянскую многодневку, и кто уже гарантировал себе место в команде на эти три недели?

– "Джиро" стартует уже на этой неделе, и так как у нас нет капитана на общий зачет, как это было в предыдущие годы, мы будем охотиться за этапами. С тем же Марком Кавендишем, главное, чтобы у него были помощники и хорошая нога. Надеюсь, Джанни Москон наконец придет в форму после всех его неудач, болезней и падений, есть Самуэле Батистелла, Симоне Веласко. Есть шанс показать себя у нашего Вадима Пронского, если он финиширует в топ-15 общего зачета, это было бы очень крутым результатом для него и большим опытом на дальнейшую карьеру. Надеюсь, все получится, будем наблюдать, как будет складываться гонка. Хотели попробовать поставить в состав нашего Евгения Федорова, но он еще не восстановился полностью после "Париж-Рубэ". Мы решили его приберечь под Чемпионат Азии и "Тур де Франс".

– Что-то мы особо не слышим о наших спринтерах за последние три месяца начала сезона.

– У нас один основной явный спринтер – Марк Кавендиш, остальных мы брали в качестве помощников. Думаю, когда ты приходишь в новую команду, очень сложно адаптироваться, тем более что "Астана" не была спринтерской командой ранее, и у нас нет налаженного спринтерского поезда под него, чтобы его хорошо развозить, поэтому подстраиваемся сейчас, чтобы лучше сработаться. В принципе, Кейс Бол справлялся с этой задачей, на Туре Омана ему так же помогали наши Алексей Луценко и Евгений Федоров. Пока ноги, видимо, нет хорошей у Марка, будем надеяться на "Джиро". Что касается Алексея Луценко, то он как раз сейчас пришел в форму, очень красиво выиграл этап и общий зачет в Италии на Туре Сицилии, затем был пятым на тяжелой классической гонке "Амстел Голд Рейс", хотя мог и подняться на подиум, немного не повезло.

Все это доказывает, что мы работаем в правильном направлении и в хорошей форме. В хороший день Алексей Луценко может бороться с лучшими гонщиками мира, как мы все это видели на "Амстеле". Он вполне может побороться за подиум на Олимпийских играх в следующем году. Сейчас у Алексея был выявлен коронавирус, сразу после "Льеж-Бастонь-Льежа", поэтому он был вынужден сойти с "Тура Романдии", поехать домой лечиться, проходить все необходимые тесты и готовиться дальше ко второй половине сезона, и самое главное – к "Тур де Франс" и к Азиатским играм, которые являются его ключевыми целями на этот год.

– Кому из нашей молодежи будет дан шанс на будущих трех Гранд-турах?

– Хороший шанс продемонстрировать свои качества и набраться опыта будет у нашего Вадима Пронского на "Джиро д’Италия". На "Тур де Франс" планируем на опытного Алексея Луценко и молодого Евгения Федорова, возможно, добавим кого-нибудь еще. На "Вуэльту" можем попробовать также Глеба Брусенского, хотя, по-моему мнению, он еще немного сыроват для Гранд-тура. Посмотрим, возможно, также на "Вуэльту" попробуем и Юрия Натарова, если он придет в свою нормальную форму. Не будем далеко загадывать, велоспорт очень непредсказуемый вид спорта из-за его травматичности и многих других факторов.

– Александр, вы недавно встречались с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Что обсуждали с ним, не получили критики в адрес команды или слов похвалы?

– Я очень благодарен премьер-министру за прием, был очень рад этой встрече. Алихан Асханович выразил поддержку нашей команде, для нас это очень важно, большая мотивация для дальнейшей работы. Будем стремиться и работать над результатами. Этот сезон еще только начался, уверен, будет и на нашей улице праздник.