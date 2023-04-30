Первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь

Китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.

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Встреча проходила в Астане.

По итогам основной части матча Дин Лижэнь и Ян Непомнящий набрали равное количество очков, и судьба шахматной короны решилась на тай-брейке. Четвертая и решающая партия завершилась на 68-м ходу. Счет на тай-брейке – 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

Отметим, что в Китае была целая плеяда чемпионок – Се Цзюнь, Чжу Чень, Сюй Юйхуа, Хоу Ифань, Тань Чжунъи, но чемпион мира появился впервые.