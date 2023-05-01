Статистика: в Казахстане стали чаще судиться

По данным Комитета по правовой статистике и спецучетам по итогам I квартала в суды поступило 136,7 тыс. гражданских исков. Это почти на 30% (31 тыс.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Zakon.kz

По более чем трети поступившим искам (48 тыс.) разбирательства не начались. Либо заявители отозвали их, либо суды по каким-то причинам отказали в возбуждении дел.

Грубо говоря, рассматривать дела суды заметно быстрее не стали. От общего количества возбужденных дел было рассмотрено 69% (61 тыс.).

По сравнению с январем-мартом 2022-го показатель увеличился лишь на 1 п.п. Между тем решение в пользу истца принималось в 9 из 10 случаев.

Около 40% всех поступивших исков пришлось всего на 3 региона - Алматы (31,5 тыс.), Астану (10,9 тыс.) и Карагандинскую область (9,8 тыс.).