Как повлияют на Узбекистан поправки в Конституцию

30 апреля в Узбекистане состоялся референдум по изменению Конституции, который затронул 65% текста Основного закона. Зачем властям Узбекистана понадобились настолько глобальные изменения и как это повлияет на жизнь страны, ответил Адиль Каукенов в эксклюзиве Zakon.kz.

Почему в Узбекистане решили внести изменения в действующую Конституцию страны?

Узбекистан проводит активные реформы в своей стране, так как современный мир был описан еще меткой фразой в "Алисе в стране чудес": "вы должны бежать из-за всех сил, чтобы просто стоять на месте, а если вы хотите куда-то добраться, то бежать надо вдвое быстрее".

Руководство Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым прекрасно отдает себе отчет, как справедливо это крылатое выражение, поэтому всеми силами стремится модернизировать узбекскую экономику, но при этом не внести хаос в общественные и экономические отношения.

Однако любые экономические общественные изменения возможны только в случае их легитимности и четкого правового сопровождения. Без этого никакие благие пожелания не смогут быть реализованы. Современные общества и экономики стран — это сложные многослойные организмы, в котором задача руководства страны – настраивать процессы в нужном направлении.

При этом один из главных вопросов легитимности – это общественная поддержка новых веяний. Соответственно, референдум дает возможность президенту Шавкату Мирзиёеву и его команде понять настроения узбекистанцев. Судя по предварительным данным, референдум прошел успешно, а значит, у реформ появился карт-бланш.

Какие факторы на это повлияли?

Самое главный фактор – это необходимость раскрыть весь потенциал Узбекистана и его крайне трудолюбивого предприимчивого народа. На сегодня, несмотря на огромные достижения Узбекистана, его экономика нуждается в современных международных стандартах, в новых технологиях, создании новых рабочих мест для стремительно растущего населения, а также точек для экономического роста.

Несмотря на вдвое большее количество население, ВВП Узбекистана меньше ВВП Казахстана почти в три раза. Есть ряд проблемных зон в экономике, где необходимо дать толчок для развития. Тем более что потенциал у Узбекистана огромный.

Надо заметить, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экономика братской и соседней нам страны росла как можно быстрее. Чем быстрее и сильнее будет рост узбекской экономики, тем благополучнее будет весь регион Центральной Азии, а значит и Казахстан.

Казахстанские компании уже активно инвестируют в Узбекистан и готовы делать это еще больше, так как между нашими странами прекрасные отношения и есть взаимный интерес в стабильном и развитом регионе.

На официальном уровне Казахстан также готов всемерно поддержать совместными проектами любые начинания Узбекистана. Замечу, что официальный Ташкент также неоднократно словом и делом поддерживал начинания Астаны. Тем самым казахско-узбекские отношения сегодня представляют пример добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Можно ли сравнить изменения Конституции Казахстана с изменениями в Узбекистане, идет ли страна по пути своего соседа или все-таки у Узбекистана будет другой подход?

Казахстан и Узбекистан – не просто близкие, а братские страны, объединенные общей историей, границами, водными ресурсами и национальными интересами. Но все-таки путь у каждой страны свой, так как есть масса нюансов внутри наших стран. В частности, в экономической системе, в общественном развитии и т.д.

Однако если смотреть на все с высоты птичьего полета, то есть общая цель реформ – повысить уровень жизни наших стран, сделать граждан более конкурентными, экономики – более успешными.

В этом контексте у нас у всех общий путь – развитие экономик и государственного устройства в соответствии с национальными интересами.

Улучшится ли инвестиционный фон в стране?

Несомненно. Он уже улучшился и будет в дальнейшем улучшаться, так как курс на реформы дает шанс на новые возможности для инвесторов. Узбекистан всегда был весьма привлекателен, но мешала зарегулированность и закрытость многих секторов экономики.

Сегодня в Узбекистане в правовом режиме идет закрепление нового формата отношений при сохранении достижений и стабильности страны. Это несмотря на сложное соседство с Афганистаном.

Таким образом, реформы Узбекистана уже открыли ему новые пути возможности и однозначно будут открывать новые. В этом контексте, видно как успешно зашли в Узбекистан казахстанский банк "Тенге" (подразделение Халык банк), автомобили казахстанской сборки, сеть Магнум и многое другое.

Более того, реформы, несомненно, создадут новые узбекские бренды, которые наверняка придут в Казахстан и займут свою нишу. Это хорошая и позитивная конкуренция, идущая на благо всей Центральной Азии.