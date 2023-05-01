Дружная многонациональная воинская семья

Вооруженные силы Казахстана – многонациональная боевая семья. С давних времен армия была и остается одним из важных инструментов национального строительства, где рождается и крепнет дружба представителей разных национальностей, сообщает Zakon.kz.

Ведь боевая мощь измеряется не только оснащенностью современным вооружением и уровнем подготовки, но и сплоченностью воинских подразделений. В казахстанской армии, кроме собственно казахов, около 20 процентов составляют представители других национальностей. Поэтому здесь выковывается крепкий сплав боевых друзей. Военнослужащие вместе "грызут гранит науки побеждать", переносят тяготы воинской службы, а самое главное – любят и готовы в случае необходимости защищать свою общую Родину.

Знанию казахского языка заместителя начальника технической эксплуатационной части по производству в/ч 19132 майора Артема Сиротова позавидуют многие. Офицер гордится голубым стягом, что развивается над мирным небом Казахстана, и ежедневным, добросовестным исполнением своих обязанностей вносит вклад в укрепление обороноспособности страны.

У семьи командира десантно-штурмовой роты специального назначения лейтенанта Тоира Досова обычная для нашей страны история. Бабушка вместе с репрессированными родителями в 30-е годы прошлого века приехала из Украины. Так она оказалась в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Внукам она рассказывала, как местные жители делились с вновь прибывшими кровом и едой.

Выросший в башкирской семье Тоир Досов любил слушать рассказы о Бауыржане Момышулы, зачитывался его книгами. А потому после окончания школы вместо вуза выбрал службу в армии. Служил в 35-й десантно-штурмовой бригаде. Офицер гордится родной частью, называет ее колыбелью десантных войск страны. Он получил там воинское воспитание, теперь помогает молодым освоить премудрости службы.

На срочной службе в Капшагае он овладел казахским языком.

"Учился в русской школе. Поселок наш назывался "Сталинский", потом его переименовали в "Мадениет", – рассказывает Тоир Досов. – Через год службы стал понимать казахскую речь, потом продолжил совершенствовать. Я 18 лет в армии. В казахской земле лежат мой прадед, дедушка, отец, бабушка, здесь живут мои родные и близкие. Поэтому я не имею морального права не защищать ее".

Фото: Министерство обороны РК

Повествование о рядовом Александре Флейтлинге командир батальона материально-технического обеспечения механизированной бригады регионального командования "Астана" майор Рустам Сейтеков начинает с забавного эпизода.

"Когда знакомился с новобранцами, мне представили невысокого парня, призванного из Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Из личного дела знал, что это подготовленный тракторист. Подошел, объясняю его обязанности, а он смотрит на меня непонимающе. Мне подсказали, что с ним лучше говорить на казахском. Сразу нашли общий язык. А через четыре месяца службы он проявил себя во время ликвидации пожаров в Костанайской области, куда был направлен в командировку. Спокойный, трудолюбивый и ответственный солдат, побольше бы таких", – говорит комбат.

Александр Флейтлинг родом из небольшого села Жана тилек. Семья у него – интернациональная. Отец – немец, мать – казашка. Дома говорят на двух языках, но больше на казахском, поскольку подавляющее большинство соседей – казахи.

Профессию механизатора рядовой Флейтлинг освоил благодаря отцу, который приобщал его к этому делу со школьных лет. Эти навыки пригодились ему осенью прошлого года, когда его в составе сводного отряда направили в зону лесных пожаров в Костанайской области.

За проявленное мужество и самоотверженность в борьбе с огненной стихией рядовой Александр Флейтлинг был награжден медалью "Ерлігі үшін".

Непростая, но показательная для казахстанского общества судьба у старшего офицера по идеологической работе, государственно-правовой подготовке отдела воинской части 18404 майора Михаила Рейдера.

Он родился в 1988 году в Целинограде. Вырос в детском доме, где и окончил среднюю школу. Позже с отличием завершил 4-летнее обучение по специальности "офицеры воспитательных структур" Военного института Сухопутных войск Министерства обороны. Службу начал заместителем командира 1-го десантно-штурмового батальона по воспитательной и социально-правовой работе войсковой части 18404 Десантно-штурмовых войск.

Возвышенно и с огромной любовью он говорит о своей Родине.

"Казахская земля раскинулась с запада на восток от Атырау до Алтая и с севера на юг от степей Сары-Арки до горного Алатау. Огромны ее просторы, широки крылья летящего орла и стремителен бег тулпара. Волею судеб здесь нашли пристанище люди разных национальностей, те, кто подвергся репрессиям и депортации. Сегодня здесь живут их внуки и дети. И я один из тех, кто проникся духом казахского народа. Поэтому лицом я немец, а по духу казах", – делится сокровенным Михаил Рейдер.

Михаил свободно говорит и пишет на государственном языке, играет на духовых музыкальных инструментах, зимой гоняет в хоккей и бегает на лыжах. Он любящий супруг и заботливый отец. Сегодня он и его супруга Анна Александровна воспитывают сына Илью и двух дочерей – Евгению и Софью. Дети занимаются карате, успешно выступают на соревнованиях, завоевывая медали и кубки.

Фото: Министерство обороны РК

В воинской части 85395 регионального командования "Юг" проходят срочную службу представители разных национальностей. В мотострелковом батальоне служит парень из Павлодара, рядовой срочной службы Давид Бухаидзе. Грузин по национальности, себя он называет казахом.

"Я родился и вырос в Казахстане, здесь вся моя семья. Поэтому считаю себя казахом", – улыбается Давид.

Его семья интернациональная. Мама Давида – русская, но отлично готовит грузинские национальные блюда, самое любимое – сациви. Старшая сестра Давида замужем за русским, брат женат на украинке. В жилах невесты Давида течет цыганская кровь.

В Грузии юноша никогда не был, но много знает об исторической родине по рассказам отца, Константина Нодариевича, который еще ребенком приехал в Казахстан из Кутаиси.

"Казахстан – многонациональная страна, у нас много интернациональных семей, наша – одна из них, – рассказывает Давид Бухаидзе, – и все здесь живут дружно. За это я люблю нашу страну и наш народ, и не променяю ее ни на какую другую. Сейчас я стою на защите Родины, и этим я очень горжусь!"

Вместе с Давидом в его мотострелковой роте несут службу ребята других национальностей: немец Дмитрий Отт, татарин Адиль Хайруллин, русский Данил Захаров и представители других национальностей. Воинский коллектив они называют своей семьей – дружной и многонациональной.

Заместитель командира авиационной эскадрильи майор Александр Орел мечтал о небе с детства, и во время учебы в училище, совершив первый в жизни полет на Л-39, он понял, что не ошибся в выборе профессии. Сегодня он летает на Су-30, лучшем, по его мнению, истребителе, позволяющем выполнять самые невероятные фигуры пилотажа. На этом самолете он принимал участие в воздушном параде в небе Астаны и в боевом параде на полигоне "Гвардейский". За успешное освоение авиационной техники и высокие показатели в боевой подготовке Александр Орел был награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Военнослужащие казахстанской армии разных национальностей создают семьи, есть среди них и интернациональные. Занимаясь любимым делом, они растят детей и гордятся своим статусом защитников Отечества.