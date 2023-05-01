Бывшему премьеру Великобритании выставили счет на $15 тыс. за пропавшие тапочки, халаты и продукты питания

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс выставили счет на £12 тыс. (более 6,5 млн. тенге) за пропавшие из правительственного особняка тапочки, халаты и продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Официальные лица сообщили Трасс, что ей необходимо заплатить за предметы, которые пропали без вести во время ее пребывания в резиденции Чивнинг-хаус, а также за еду и вино, которые она и ее помощники потребляли там, расходы были понесены по партийным политическим причинам, а не по государственным делам, пишет Daily Mail.



Лиз Трасс использовала Чивнинг-хаус для встреч с ближайшим кругом, "которые часто превращались в вечерние вечеринки". О пропаже махровых халатов и тапочек правительству Великобритании сообщил персонал особняка. Согласно кодексу МИДа страны, министр иностранных дел должен оплачивать мероприятия в Чивнинг-хаусе из собственных или партийных средств.

Как пишут британские издания, Лиз Трасс пытается оспорить часть счета. Госпожа Трасс готова оплатить часть счета за ее проживание с семьей, а также приобрести новые халаты для резиденции за 120 фунтов стерлингов. Она настаивает, что использовала резиденцию для работы с чиновниками.

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