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Бывшему премьеру Великобритании выставили счет на $15 тыс. за пропавшие тапочки, халаты и продукты питания

Бывшему премьеру Великобритании выставили счет на $15 тыс. за пропавшие тапочки, халаты и продукты питания Фото: flickr
Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс выставили счет на £12 тыс. (более 6,5 млн. тенге) за пропавшие из правительственного особняка тапочки, халаты и продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Официальные лица сообщили Трасс, что ей необходимо заплатить за предметы, которые пропали без вести во время ее пребывания в резиденции Чивнинг-хаус, а также за еду и вино, которые она и ее помощники потребляли там, расходы были понесены по партийным политическим причинам, а не по государственным делам, пишет Daily Mail.

Лиз Трасс использовала Чивнинг-хаус для встреч с ближайшим кругом, "которые часто превращались в вечерние вечеринки". О пропаже махровых халатов и тапочек правительству Великобритании сообщил персонал особняка. Согласно кодексу МИДа страны, министр иностранных дел должен оплачивать мероприятия в Чивнинг-хаусе из собственных или партийных средств.

Как пишут британские издания, Лиз Трасс пытается оспорить часть счета. Госпожа Трасс готова оплатить часть счета за ее проживание с семьей, а также приобрести новые халаты для резиденции за 120 фунтов стерлингов. Она настаивает, что использовала резиденцию для работы с чиновниками.

6 мая в Англии пройдет коронация Чарльза III. Стало известно, какой наряд выбрал новый монарх на коронацию.

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