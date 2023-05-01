Ученые научились определять склонность к шизофрении с младенчества

Ученые из Университета Содружества Вирджинии совместно с международными коллегами обнаружили биомаркеры, которые могут свидетельствовать о повышенном риске развития шизофрении у младенцев в будущем, сообщает Zakon.kz.

Группа исследователей проанализировала образцы крови от 333 новорожденных, живущих в Швеции. В результате анализа было найдено 24 миллиона химических меток, связанных с процессом метилирования. После проведения статистического анализа были выделены уникальные метки для каждого типа клеток.

Результатами исследования ученые поделились в научном журнале Molecular Psychiatry.

Далее ученые сопоставили полученные данные с информацией об активности генов в образцах мозга 595 человек после их смерти, среди которых были пациенты, страдающие шизофренией, и здоровые люди.

Кроме того, исследователи проанализировали данные о метилировании крови 2970 взрослых, включая пациентов, страдающих шизофренией, и здоровых людей из контрольной группы.

В результате исследования было выяснено, что специфические различия в процессе метилирования, наблюдаемые у новорожденных, указывают на повышенный риск развития шизофрении в будущем.

Хотя развитие данного заболевания в основном связано с генетическими факторами, ученые смогли доказать, что на него также влияют факторы окружающей среды. Эти факторы приводят к химическим изменениям в ДНК, которые могут вызвать нарушения активации определенных генов в процессе метилирования.