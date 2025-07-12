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Наука и технологии

Ученые научились по глазам вычислять людей с предрасположенностью к шизофрении

исследование ученых, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 01:54 Фото: pixabay
Специалисты Цюрихского университета провели исследование и выяснили, что у людей с повышенным генетическим риском шизофрении сетчатка глаза может быть немного тоньше – даже если у них нет диагноза или симптомов заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nature Mental Health, эксперты проанализировали данные почти 35 тыс. здоровых участников из британской базы UK Biobank, исключив всех, кто страдал глазными, психическими или метаболическими заболеваниями. Используя генетические данные, они рассчитали полигенный риск шизофрении – то есть совокупную вероятность заболевания на основе десятков генетических вариаций. После этого исследователи сравнили эти показатели с толщиной сетчатки, полученной с помощью высокоточного оптического сканирования глаз.

Ученые заметили, что чем выше был генетический риск шизофрении, тем тоньше оказывалась макула – центральная часть сетчатки, ответственная за четкое зрение и нейросигналы. Особенно выраженная связь наблюдалась в слоях, участвующих в передаче нервных импульсов и связанных с иммунной активностью. Разница в толщине была незначительной – около 0,17 микрометра, – но статистически надежной.

Согласно предположению специалистов, тонкая сетчатка может быть одним из ранних признаков скрытого влияния генетических факторов, особенно тех, что связаны с воспалительными процессами в мозге. Это открытие подтверждает, что иммунные механизмы могут играть важную роль в развитии психических заболеваний.

По информации портала, теперь эксперты рассчитывают изучить, влияет ли образ жизни – питание, стресс, курение – на состояние сетчатки у людей с повышенной генетической уязвимостью, а также наблюдать за изменениями глаз с течением времени.

Ранее ученые выяснили, в какой день недели чаще случаются инфаркты и инсульты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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