Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 2 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на западе, юго-западе пройдут дожди, в Мангистауской области днем временами – сильные дожди, на востоке и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки (дождь, снег), в Алматинской области временами сильные осадки (дождь, снег).
"По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – грозы, в горных районах юго-востока – град, на севере и востоке туманы, на юго-западе, юге – пыльная буря", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, в горных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов, на северо-востоке Костанайской, на севере Улытауской, в горных районах Жетысуской ожидаются заморозки 2 градуса.
Также синоптики рассказали, какой будет погода 2 мая в столице и двух мегаполисах страны:
- в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1-3 градуса, днем 13-15 тепла;
- в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 15-17 тепла;
- в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.
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