Экономический календарь: рынки ожидают решения ФРС США по процентной ставке

На текущей неделе продолжатся отчеты о доходах от крупных компаний США. Также финансовый и фондовый рынки ожидают майское заседание FOMC, по итогам которого будет озвучено решение по процентной ставке, сообщает Zakon.kz

Первая неделя мая будет напряженной. В США продолжится сезон отчетов. На этой неделе финансовые данные за первый квартал опубликуют Pfizer, Starbucks, Uber Technologies, AMD, Apple и многие другие. Berkshire Hathaway проведет ежегодное собрание акционеров, а политики Федеральной резервной системы соберутся во вторник на двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое начнется во вторник. Решение по процентной ставке будет озвучено в среду. Подробнее в еженедельном экономическом календаре.

Понедельник, 1 мая

В начале недели о доходах сообщат Stryker Corp. (SYK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Arista Networks Inc. (ANET), NXP Semiconductors (NXPI) и ON Semiconductor Corp. (ON).

В США, Канаде и Японии будет опубликован Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

На европейских, азиатских рынках и странах СНГ выходной день, в связи с празднованием Дня Труда. В Казахстане отмечается Праздник единства народов.

Вторник, 2 мая

День будет насыщен на отчеты. Данные о доходах выпустят: Pfizer (PFE), Advanced Micro Devices (AMD), Starbucks (SBUX), BP (BP), Illinois Tool Works Inc. (ITW), Eaton Corp. (ETN), Thomson Reuters Corp. (TRI), Uber Technologies (UBER), Southern Copper Corporation (SCCO), Enterprise Products Partners (EPP), Marathon Petroleum Corp. (MPC), Marriott International (MAR), Ecolab Inc. (ECL), Ford Motor Company (F) и Sysco Corporation (SYY).

Также выйдет отчет об исследовании вакансий и текучести кадров (JOLTS), и заводским заказам за март.

Важным событием для рынка станет начало заседания FOMC по вопросам монетарной политики. По его итогам будет принято решение по процентной ставке ФРС США. К слову, решение по процентной ставке, во вторник, примут в Австралии.

Среда, 3 мая

В середине недели финансовые отчеты представят Qualcomm (QCOM), CVS Health Corp. (CVS), Equinor (EQNR), Estee Lauder Cos. (EL), Equinix (EQIX), Public Storage (PSA), Stellantis (STLA), The Kraft Heinz Company (KHC), Emerson Electric Co. (EMR), Phillips 66 (PSX), MetLife Inc. (MET), Exelon Corp. (EXC), Yum! Brands Inc. (YUM), Barrick Gold (GOLD), Allstate Corporation (ALL) и Cognizant (CTSH).

Пройдет второй день заседания FOMC, в рамках которого представители ФРС озвучат решение по процентной ставке и проведут пресс-конференцию. Ожидается, что это будет окончательное повышение ставки ФРС в текущем цикле ужесточения.

В ЕС опубликуют данные по безработице за март, а также состоится выступление члена представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Элизабет МакКол относительно будущего курса денежно-кредитной политики в странах евросоюза.

Четверг, 4 мая

О доходах отчитаются Apple (AAPL), Royal Dutch Shell (SHEL), Anheuser Busch (BUD), ConocoPhillips (COP), Booking Holdings (BKNG), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Zoetis Inc. (ZTS), Becton, Dickinson and Co. (BDX) ), Shopify (SHOP), Intercontinental Exchange (ICE), Monster Beverage Corp. (MNST), Moderna (MRNA), Ferrari (RACE), Fortinet Inc. (FTNT), American International Group (AIG) и Block (SQ).

В США выйдут данные по торговому балансу за март, в Германии – данные по импорту экспорту за март, а также композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global за апрель.

Главным событием дня станет заявление по монетарной политике от ЕЦБ, и решение по процентной ставке на май. После чего состоится пресс-конференция с участием представителей банка и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард по краткосрочному повышению или понижению курса евро.

Пятница, 5 мая

В конце рабочей недели о доходах отчитаются Novo Nordisk (NVO), Enbridge Inc. (ENB), Cigna Group (CI), ENI (E), Dominion Energy (D), ING Group (ING), NatWest Group (NWG), WarnerBros. Discovery (WBD) и Icahn Enterprises (IEP).

Данные по потребительским кредитам за март, и уровню безработицы за апрель выйдут в США.

В странах евросоюза будет выпущены данные по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS S&P за апрель.

В субботу, 6 мая, состоится ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway 2023. В мероприятии примут участие председатель и главный исполнительный директор Уоррен Баффет и вице-председатель Чарли Мангер, которые озвучат мнения о будущем инвестиций и экономических перспективах.