Велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Джиро д'Италия-2023"
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Как передает пресс-служба казахстанской велокоманды, в форме "Астаны" по дорогам Италии проедут 8 велогонщиков. "Джиро д’Италия-2023" пройдет с 6 по 28 мая.
🇮🇹 ROSTER: @giroditalia @MarkCavendish @samu_batti @simovelasco @LLEONSANCHEZ @JoeDombro— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 1, 2023
Vadim Pronskiy
Gianni Moscon
Christian Scaroni #Giro #AstanaQazaqstanTeam
📷 @SprintCycling pic.twitter.com/rLVD5DarqW
Честь Astana Qazaqstan Team будут защищать: Марк Кавендиш (Англия), Самуэле Баттистелла, Симоне Веласко, Джанни Москон и Кристиан Скарони (все Италия), Луис Леон Санчес (Испания), Джо Домбровски (США) и Вадим Пронский (Казахстан).
"Джиро-2023" начнется 6 мая с индивидуальной разделки с финишем в подъем 4-й категории, расположенным в местечке Ортон, которое впервые принимает финиш этапа.