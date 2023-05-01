В Алматинской области в результате ДТП сбит пешеход и сломана остановка

Фото: скриншот видео

30 апреля около 12:15 20-летний водитель автомашины марки Daewoo, следуя по автодороге Тонкерис-Байсерке-Караой-Междуреченск на 26 км допустил столкновение с попутно стоящей автомашиной марки BMW, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы ДП Алматинской области, водитель BMW пропускал пешехода, переходящего дорогу на специально отведенном месте. После удара Daewoo влетела в остановку. В результате ДТП 17-летний пешеход с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по ст. 345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Читайте также Члены секты заморили себя голодом в Кении: погибли более 100 человек

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