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Законодательство РК

В Алматинской области в результате ДТП сбит пешеход и сломана остановка

авария Фото: скриншот видео
30 апреля около 12:15 20-летний водитель автомашины марки Daewoo, следуя по автодороге Тонкерис-Байсерке-Караой-Междуреченск на 26 км допустил столкновение с попутно стоящей автомашиной марки BMW, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы ДП Алматинской области, водитель BMW пропускал пешехода, переходящего дорогу на специально отведенном месте. После удара Daewoo влетела в остановку.

В результате ДТП 17-летний пешеход с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по ст. 345 УК РК.

Назначены все необходимые экспертизы.

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