Работник погиб на месторождении Жетыбай Мангистауской области

Во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай произошел хлопок, отчего один работник скончался, второй госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, травмы на месте монтажных работ получил гражданин Казахстана, который работал на месторождении сварщиком. Мужчина от полученных травм скончался, передает Мangystaumedia со ссылкой на пресс-службу АО "Мангистаумунайгаз"

Сообщается также, что во время несчастного случая пострадал мастер буровой установки. Сотрудника предприятия доставили в больницу с травмой головы. Известно, что пострадавший – гражданин Китая.

Создана специальная комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства случившегося. На место выехали сотрудники полиции. Расследование взято на личный контроль руководством АО "Мангистаумунайгаз" и будет проводиться в установленные сроки, виновные лица будут наказаны согласно законодательству Казахстана.

С 2006 года на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" произошло более 20 аварий, унесших жизни свыше 100 казахстанцев.

