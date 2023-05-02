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В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане

В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане Фото: пресс-служба федерации шахмат
Китайского шахматиста и новоявленного чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня нарядили в чапан во время церемонии вручения наград на закрытии ЧМ в Астане, сообщает Zakon.kz.

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В Астане прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам и вручение наград и медалей победителю и призерам соревнований, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.


В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане

Фото: пресс-служба федерации шахмат


Во время торжественной части нового чемпиона мира, китайца Дин Лижэня и его главного соперника россиянина Яна Непомнящего организаторы нарядили в национальные казахские чапаны.

После того, как победителю Лижэню и серебряному призеру Непомнящему вручили медали, россиянин снял с себя награду и всю церемонию держал ее в руках.


В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане

Фото: пресс-служба федерации шахмат


Напомним, что 30 апреля китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам.

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