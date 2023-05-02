В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане
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В Астане прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам и вручение наград и медалей победителю и призерам соревнований, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.
Фото: пресс-служба федерации шахмат
Во время торжественной части нового чемпиона мира, китайца Дин Лижэня и его главного соперника россиянина Яна Непомнящего организаторы нарядили в национальные казахские чапаны.
После того, как победителю Лижэню и серебряному призеру Непомнящему вручили медали, россиянин снял с себя награду и всю церемонию держал ее в руках.
Фото: пресс-служба федерации шахмат
Напомним, что 30 апреля китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам.