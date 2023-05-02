В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане

Китайского шахматиста и новоявленного чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня нарядили в чапан во время церемонии вручения наград на закрытии ЧМ в Астане, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



В Астане прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам и вручение наград и медалей победителю и призерам соревнований, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.





Фото: пресс-служба федерации шахмат





Во время торжественной части нового чемпиона мира, китайца Дин Лижэня и его главного соперника россиянина Яна Непомнящего организаторы нарядили в национальные казахские чапаны.

После того, как победителю Лижэню и серебряному призеру Непомнящему вручили медали, россиянин снял с себя награду и всю церемонию держал ее в руках.





Фото: пресс-служба федерации шахмат





Напомним, что 30 апреля китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам.