Коронавирус в Казахстане: наблюдается спад числа заболевших

Фото: Zakon.kz

В Казахстане снизилось число заболевших COVID-19. Коронавирусом заболели 25 человек за минувшие сутки. Такие данные представил Минздрав 2 мая, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: