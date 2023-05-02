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Коронавирус в Казахстане: наблюдается спад числа заболевших

одежда, пцр Фото: Zakon.kz
В Казахстане снизилось число заболевших COVID-19. Коронавирусом заболели 25 человек за минувшие сутки. Такие данные представил Минздрав 2 мая, сообщает Zakon.kz.

На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 1131 человек (–982+ и 149 КВИ-). В стационарах находятся 149 пациентов, амбулаторно – 982.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 1 пациент,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

1 мая 32 казахстанца заболели коронавирусом в Казахстане, а 30 апреля – 31 человек. 

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