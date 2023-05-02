Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Фото: ДЧС Алматы
В Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском национальном природном парке оштрафовали 38-летнего мужчину на сумму 345 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.
С 20 марта на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период, сообщили в ДЧС Алматы.
"В это время весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров", – говорится в сообщении.
Уже с начала года в Медеуском филиале национального парка зарегистрировали два возгорания на территории природного парка.
Фото: ДЧС Алматы
23 апреля в Ущелье Алма-арасан, по пути следования на поляну Терра, произошло загорание сухостоя на площади 0,5 га.
27 апреля в Медеуском районе города, на территории Иле- Алатауского национального парка, в ущелье Просвещенец произошло загорание двух валежников и сухостоя на южном склоне горы.
Рыбалка стоила жителю ВКО больше трех миллионов тенге.
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