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Законодательство РК

Золотая рыбка: рыбалка стоила жителю ВКО больше трех миллионов тенге

штрафы за нарушения Фото: Zakon.kz
Запрещенная рыбалка на краснокнижного тайменя в реке Бухтарме дорого обойдется жителю ВКО. Три миллиона – только предварительный ущерб. По статье 339 УК РК можно и свободы лишиться. Какие еще штрафы грозят казахстанцам за незаконное природопользование, разбирался Zakon.kz.

Нарушителя выявили во время совместного рейда сотрудников местной и межобластной бассейновой инспекции, а также полицейских, сообщает YK-News.kz. Тогда и задержали мужчину, у которого в пакете был таймень – вид, занесенный в Красную книгу РК, – весом 4,2 килограмма.

Для тайменя размер невелик, но его оказалось достаточно, чтобы насчитать предварительный ущерб в три миллиона сто пять тысяч тенге и возбудить уголовное дело по признакам статьи 339 Уголовного кодекса ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами").

Теперь рыболова-нарушителя могут оштрафовать на сумму до 3000 МРП (более 10 миллионов тенге), а могут даже и посадить. На срок до трех лет – как суд решит.

Оттолкнувшись от этого случая, Zakon.kz выяснял, какие еще штрафы могут назначить при нарушении правил пользования природным миром. Если бы незадачливого жителя ВКО поймали не с краснокнижным тайменем, а с обычным карасем, правонарушение квалифицировали бы как административное. И по статье 383 КоАП – за нарушение правил рыболовства – ему грозил бы минимальный штраф в 10 МРП.

Но инспекция еще должна доказать, что рыба – карась ли, таймень ли – добыта в водоеме именно этим гражданином и именно на эту снасть. В противном случае состава правонарушения не будет. Поэтому, скажем, совершенно бессмысленно ловить браконьеров на автотрассе, когда они с уловом в багажнике уже возвращаются домой. В суде такое дело развалится.

То есть нарушителя надо брать на месте. Но для этого, кстати, у инспекторов большие полномочия. При наличии оснований госинспекторы природоохранных учреждений имеют право даже на личный досмотр потенциальных нарушителей, не говоря уже о транспорте и вещах. А по результатам – и на задержание (статья 787 КоАП).

Еще строже порядки в ООПТ. Даже пребывание на территории нацпарка без разрешения грозит штрафом в размере двух МРП (хотя можно отделаться и предупреждением).

А вот разведенный костер влетит в копеечку. Если в обычном лесу за это положен штраф в 10 МПР, то, скажем, в БАО или у озера Иссык (то есть на территории ООПТ) он составит уже 100 МРП.

Ранее Zakon.kz писал от том, каких правил отдыха на природе следует придерживаться казахстанцам.

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