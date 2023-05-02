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Законодательство РК

Правительство лишилось ряда функций

Правительство лишилось ряда функций Фото: primerminister.kz
1 мая 2023 года вступил в силу Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон предусматривает, что в рамках децентрализации полномочий между уровнями государственного управления из функций правительства исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Также правительство не будет обеспечивать исполнение законов республики, контролировать их исполнение министерствами и местными исполнительными органами.

Вместе с тем говорится, что министерства в пределах своей компетенции формируют государственную политику по инвестициям, развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Кроме того, из компетенции правительства исключается:

  • организация работы по изготовлению эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;
  • утверждение правил замены и уничтожения Государственного флага, Государственного ферба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам.

Эти функции передаются уполномоченным органам в области государственных символов Республики Казахстан.

Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления положительно отразится на доверии граждан к деятельности государственных органов.

Также вступил в силу сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", который устанавливает, какие функции правительства перешли госорганам.

Между тем 8 апреля 2023 года Конституционный суд вынес нормативное постановление по указанным законам, в котором говорится, что государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов.

Конституционный суд отметил, что при распределении полномочий между другими исполнительными государственными органами, участвующими в формировании государственной политики с учетом персональной ответственности членов правительства, установленной в статье 68 Конституции РК, необходимо четко разграничивать уровни, цели, задачи и полномочия в этой сфере между правительством, центральными и местными исполнительными органами.

КС рекомендовал правительству РК до окончания текущей сессии Парламента РК внести на рассмотрение Мажилиса законопроекты с учетом правовых позиций Конституционного суда, содержащихся в нормативном постановлении.



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