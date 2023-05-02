США могут объявить дефолт к 1 июня

1 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме к Конгрессу, что ее ведомство вряд ли сможет выполнить все платежные обязательства правительства США "потенциально уже 1 июня", если Конгресс не предпримет срочных действий, сообщает Zakon.kz.

Письмо главы американского Минфина говорит о срочности сложившейся ситуации. Риск беспрецедентного дефолта, который грозит потрясениями мировой экономики, придает новую остроту политическим дебатам в Вашингтоне, где демократы и республиканцы готовятся к многомесячному противостоянию по поводу бюджета, сообщает "Голос Америки".



После предупреждения Йеллен, президент США Джо Байден пригласил лидеров республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей на встречу в Белый дом.

Официальный представитель Белого дома заявил, что сначала Байден вообще не собирался встречаться со спикером Палаты представителей Маккарти для обсуждения лимита госдолга. Но в сложившихся обстоятельствах Байден считает, что "Конгресс должен принять меры, чтобы избежать дефолта, без каких-либо условий" к 9 мая.

26 апреля Палата представителей под руководством республиканцев приняла законопроект о повышении лимита потолка госдолга, но при этом в законопроекте содержатся положения о резком сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения, сокращение налоговых льгот для солнечной энергии, и общее сокращение расходов на 4,5 трлн долларов, или около 22%, – в обмен на увеличение лимита долга США на 1,5 трлн долларов.

У законопроекта нет шансов получить одобрение в Сенате, контролируемом демократами. Белый дом также заявил, что Байден наложит вето на этот закон, если он будет принят.

Новая потенциальная "дата Х", которая учитывает апрельские налоговые выплаты, практически не изменилась по сравнению с предыдущей оценкой, опубликованной в январе, согласно которой правительство США может столкнуться с нехваткой денежных средств приблизительно 5 июня.

Однако Йеллен добавила некоторую свободу маневра, отметив в письме, что федеральные поступления и расходы "по своей природе изменчивы". Фактическая дата, когда Минфин исчерпает чрезвычайные меры, "может быть на несколько недель позже, чем эти оценки".

По словам Йеллен, "невозможно с уверенностью предсказать точную дату, когда Минфин не будет в состоянии оплачивать счета правительства".

После того как 19 января был достигнут лимит заимствований в размере 31,4 трлн долларов, Йеллен сообщила Конгрессу, что Минфин будет поддерживать выплаты по долгам, федеральным пособиям и осуществлять другие расходы, используя чрезвычайные меры по управлению денежными средствами.

Одним из таких шагов Минфина является приостановка продажи ценных бумаг, которые государственные и местные органы власти используют для временного хранения денежных средств.

В 2011 году подобная борьба за потолок госдолга поставила США на грань дефолта и привела к снижению высокого кредитного рейтинга страны. В этот раз переговоры могут оказаться еще более сложными.