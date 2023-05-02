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В Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть динамика тенге в ближайшее время

Почему ослаб тенге в апреле, рассказали в Нацбанке Фото: Zakon.kz
2 мая 2023 года на сайте Национального банка Казахстана опубликовали информационное сообщение по валютному рынку. По итогам апреля курс тенге ослаб на 0,1%, до 453,21 тенге за доллар США, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального банка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 164 до 152 миллионов долларов США. Общий объем торгов составил 3 млрд долларов США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 600 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", – говорится в сообщении. 

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 240 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в апреле Национальный Банк не проводил.

Как отметили в Нацбанке, в мае фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, предварительно в мае Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, начала периода выплаты дивидендов, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", – сообщили в Нацбанке. 

Ранее стало известно, что текущий счет платежного баланса РК сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов.

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