Текущий счет платежного баланса РК сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов

Национальный Банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, сообщает Zakon.kz

В Национальном Банке рассказали о текущем счете платежного баланса Казахстан. Он сложился с дефицитом в 1,6 млрд долл. США. По итогам 1 квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долл. США.

"Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса. Он составил 5,1 млрд долл. США, снизившись на 58,3% или на 7,1 млрд долл. США. Снижение профицита связано с увеличением импорта товаров на фоне сокращения экспорта". Пресс-служба НБК

Между тем, экспорт товаров по методологии платежного баланса сократился на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд долл. США. Снижение экспорта связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 25,7% или на 3,5 млрд долл. США.

Импорт товаров по методологии платежного баланса, в свою очередь, увеличился на 41,4%, до 13,7 млрд долл. США. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в непродовольственных потребительских (на 67,2% или 1,4 млрд долл. США) и инвестиционных товарах (на 61,7% или 1,1 млрд долл. США).

В свою очередь, доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде снизились на 7,5% (или на 0,5 млрд долл. США) и составили 6,1 млрд долл. США.

Что касается финансового счета (без учета резервных активов), то там сформировалось положительное сальдо (чистый отток) в размере 0,7 млрд долл. США, в основном, за счет операций государственного сектора.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда) по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивались в 36,2 млрд долл. США. Это покрывает потребности финансирования 6,9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.