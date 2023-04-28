Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Текущий счет платежного баланса РК сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов

О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 1 квартал 2023 года Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, сообщает Zakon.kz

В Национальном Банке рассказали о текущем счете платежного баланса Казахстан. Он сложился с дефицитом в 1,6 млрд долл. США. По итогам 1 квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долл. США.

"Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса. Он составил 5,1 млрд долл. США, снизившись на 58,3% или на 7,1 млрд долл. США. Снижение профицита связано с увеличением импорта товаров на фоне сокращения экспорта".Пресс-служба НБК

Между тем, экспорт товаров по методологии платежного баланса сократился на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд долл. США. Снижение экспорта связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 25,7% или на 3,5 млрд долл. США.

Импорт товаров по методологии платежного баланса, в свою очередь, увеличился на 41,4%, до 13,7 млрд долл. США. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в непродовольственных потребительских (на 67,2% или 1,4 млрд долл. США) и инвестиционных товарах (на 61,7% или 1,1 млрд долл. США).

В свою очередь, доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде снизились на 7,5% (или на 0,5 млрд долл. США) и составили 6,1 млрд долл. США.

Что касается финансового счета (без учета резервных активов), то там сформировалось положительное сальдо (чистый отток) в размере 0,7 млрд долл. США, в основном, за счет операций государственного сектора.   

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда) по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивались в 36,2 млрд долл. США. Это покрывает потребности финансирования 6,9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

Читайте также

Запутанная история: из-за чего возникла разница в цифрах Нацфонда РК

Курс доллара снизился на торгах 28 апреля

Неприкосновенный депозит на обучение ребенка: о чем думают казахстанцы

Дарига Турысбекова
Нацбанк РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления