Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанским теннисистам увеличили количество мест на ЧМ-2023

Настольный теннис Лицензии Фото: Instagram/ttrfk
Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) наградила казахстанскую спортсменку Анастасию Лаврову лицензией на чемпионат мира нынешнего года в личном зачете, а также в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

На чемпионате мира, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), выступят казахстанские спортсмены:

  • Кирилл Герасименко – личный зачет, парный и смешанный разряды;
  • Алан Курмангалиев – парный разряд;
  • Айдос Кенжигулов – смешанный разряд;
  • Денис Жолудев – парный разряд;
  • Сагантай Курмамбаев – парный разряд;
  • Зауреш Акашева – личный зачёт, парный и смешанный разряды;
  • Анастасия Лаврова – личный зачет, парный и смешанный разряды;
  • Сарвиноз Миркадирова – личный зачет. 

Читайте также

В чапан нарядили чемпиона по шахматам в Астане

Казахстанский шахматист выиграл международный турнир

Два казахстанца стартовали с победы на ЧМ по боксу

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления