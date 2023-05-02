Казахстанским теннисистам увеличили количество мест на ЧМ-2023

Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) наградила казахстанскую спортсменку Анастасию Лаврову лицензией на чемпионат мира нынешнего года в личном зачете, а также в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



На чемпионате мира, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), выступят казахстанские спортсмены: