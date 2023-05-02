Казахстанским теннисистам увеличили количество мест на ЧМ-2023
Фото: Instagram/ttrfk
Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) наградила казахстанскую спортсменку Анастасию Лаврову лицензией на чемпионат мира нынешнего года в личном зачете, а также в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко, сообщает Zakon.kz.
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На чемпионате мира, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), выступят казахстанские спортсмены:
- Кирилл Герасименко – личный зачет, парный и смешанный разряды;
- Алан Курмангалиев – парный разряд;
- Айдос Кенжигулов – смешанный разряд;
- Денис Жолудев – парный разряд;
- Сагантай Курмамбаев – парный разряд;
- Зауреш Акашева – личный зачёт, парный и смешанный разряды;
- Анастасия Лаврова – личный зачет, парный и смешанный разряды;
- Сарвиноз Миркадирова – личный зачет.
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