Звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира

Фото: Instagram/kirill_gerassimenko_kz

Казахстанец Кирилл Герасименко начал свое выступление за Казахстан на чемпионате мира по настольному теннису в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, чемпионат пройдет в период с 17 по 25 мая. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dyn Tischtennis (@dyntischtennis) Соперником астанчанина стал сингапурец Кларенс Чу. На стадии 1/128 финала за 33 минуты и 43 секунды Герасименко отобрал у него победу со счетом 4:0 (12:10, 11:9, 11:7, 11:8). Следующим соперником Герасименко станет японец Хирото Шинозука. Ранее стало известно, что Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: