Звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира
Фото: Instagram/kirill_gerassimenko_kz
Казахстанец Кирилл Герасименко начал свое выступление за Казахстан на чемпионате мира по настольному теннису в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, чемпионат пройдет в период с 17 по 25 мая.
Соперником астанчанина стал сингапурец Кларенс Чу. На стадии 1/128 финала за 33 минуты и 43 секунды Герасименко отобрал у него победу со счетом 4:0 (12:10, 11:9, 11:7, 11:8).
Следующим соперником Герасименко станет японец Хирото Шинозука.
Ранее стало известно, что Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript