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Спорт

Звезда казахстанского спорта прославился на чемпионате мира

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 03:20 Фото: Instagram/kirill_gerassimenko_kz
Казахстанец Кирилл Герасименко начал свое выступление за Казахстан на чемпионате мира по настольному теннису в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, чемпионат пройдет в период с 17 по 25 мая.

Соперником астанчанина стал сингапурец Кларенс Чу. На стадии 1/128 финала за 33 минуты и 43 секунды Герасименко отобрал у него победу со счетом 4:0 (12:10, 11:9, 11:7, 11:8).

Следующим соперником Герасименко станет японец Хирото Шинозука.

Ранее стало известно, что Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера".

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Аксинья Титова
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