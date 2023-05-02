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Ученые назвали возможную причину малого количества левшей в мире

левши и правши Фото: pixabay
Согласно теории, в мире правшей больше из-за особенностей ведения ближнего боя и защиты важных органов, сообщает Zakon.kz.

Исследователи десятилетиями не могли объяснить, почему существует такая большая разница между количеством правшей и левшей.

Ученые из Лундского университета в Швеции и Честерского университета в Великобритании предложили новую теорию, которая может объяснить, почему леворукость является "эволюционным недостатком".

Матц Ларссон, Астрид Шепман и Пол Родвей в своей статье в журнале "Симметрия" утверждают, что хотя левши лучше сражаются, они также чаще получают смертельные ранения в бою.

Они считают, что левшей так мало по сравнению с теми, у кого доминирует правая рука, из-за положения сердца и того, как предки сражались с помощью острых, заостренных инструментов. По сути, сердце находится на три четверти в левой половине грудной клетки, что означает, что левая сторона грудной клетки уязвима для смертельного удара.

Исследователи отметили, что то, в какой руке держится оружие, меняет способ воздействия на грудную клетку во время боя.

Например, левосторонний хват поворачивает левую сторону грудной клетки, что открывает для противника почти все сердце, а правосторонний хват скрывает сердце. Кроме этого, правосторонний хват оружия позволяет левой руке защищать область сердца.

Следовательно, праворукие предки, предпочитавшие использовать в бою правую руку, могли иметь меньший риск смертельной раны и преимущество в бою. Это объясняет их количество, предположили ученые.

Несмотря на то, что это все еще гипотеза, основанная на предположениях, основанных на поведенческих и физиологических фактах, она все же дает пищу для размышлений при понимании большой разницы между количеством левшей и правшей во всем мире.

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