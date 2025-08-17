Правда ли, что левши креативнее – ответ ученых

Ученые Корнеллского университета опровергли распространенное мнение о том, что левши обладают большей креативностью, чем правши, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

Авторы работы проанализировали почти тысячу исследований, посвященных сравнению творческих способностей людей с разной ведущей рукой, начиная с 1900 года. Однако из-за отсутствия единых стандартов в итоговый метаанализ вошли лишь 17 статей.

Результаты показали, что при выполнении трех наиболее распространенных лабораторных тестов на дивергентное мышление (способность находить нестандартные решения) существенных различий между левшами и правшами не обнаружено. В некоторых случаях правши даже показывали более высокие результаты.

По словам доцента кафедры психологии Корнеллского университета Дэниела Касасанто, миф о "творческих левшах" во многом связан с культурными стереотипами. В частности, с образом художника или музыканта, страдающего психическим расстройством.

"Поскольку в этих профессиях действительно чаще встречаются левши, а сами они традиционно ассоциируются с депрессией и шизофренией, идея о мучающемся гении получает дополнительное подкрепление", – отметил исследователь.

Ученый добавил, что популярность этой идеи во многом подпитывается выборочным цитированием небольших или методологически слабых исследований.

"Если рассматривать не только искусство и музыку, а широкий спектр профессий, различия между левшами и правшами исчезают", – заключил Касасанто.

