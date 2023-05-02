Почему в Казахстане буксует строительство водоводов

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на заседании правительства РК рассказала о проблемах при строительстве и реконструкции водоводов, среди которых некачественная разработка ПСД, нарушения подрядчиков и судебные разбирательства, сообщает Zakon.kz.

По словам Зульфии Сулейменовой, в первую очередь проблемным вопросом является некачественная разработка проектно-сметной документации, что приводит к их корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ. Во-вторых, недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями, где администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

Министр доложила о проектах, реализация которых затянулась.

"Эскулинский водовод (Улытауская область. – Прим. ред.) был начат в 2010 году, подвергнут неоднократным корректировкам, в связи с чем ввод объекта в эксплуатацию затянулся. На сегодняшний день включен в Дорожную карту объектов "долгостроя" в сфере водных ресурсов. При этом отмечаю, что в настоящее время строительно-монтажные работы ведутся, все соответствующие финансовые средства выделены. Завершение всех работ планируется в июне текущего года". Зульфия Сулейменова

В указанной Дорожной карте также имеется Пресновский групповой водопровод СКО, первая очередь. Реализация начата в 2014 году, подрядчиком до 2018 года выступало ТОО "СМП-610". Но свои обязательства ТОО не выполнило надлежащим образом, и договор по решению суда был расторгнут.

"Кроме того, в 2017 году проведена корректировка проекта, так как, согласно письмам акимата СКО, в связи с малочисленностью населения в 6 СНП (менее 100 человек) в Есильском и Мамлютском районах комплекс водозаборных сооружений в данных СНП заменен на пункт раздачи воды. На продолжение СМР в 2018 году договор был заключен с РГП "Казводхоз". Учитывая, что сметный расчет стоимости строительства утвержден в ценах 2012 года, продолжение строительства не представилось возможным по причине удорожания материалов (ориентировочная стоимость удорожания – около 5,5 млрд. тенге). На сегодня целесообразность корректировки проекта поддержано решением Республиканской бюджетной комиссии от 18.10.2022 года". Зульфия Сулейменова

Завершение корректировки проекта, по ее словам, планируется в мае 2023 года. Генподрядчиком будет произведена укладка оставшегося 81 км магистрали, после чего будет выполнена обвязка и подключение насосного и очистного оборудования.

"В 2023 году на продолжение строительно-монтажных работ предусмотрен 1 млрд тенге. Завершение объекта планируется в конце 2024 года. В результате будет улучшено водоснабжение 12 СНП численностью населения 23,2 тыс. человек". Зульфия Сулейменова

Также в Северо-Казахстанской области с 2018 года реализуется проект реконструкции Соколовского ГВ 2 очередь. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств договор в 2021 году в одностороннем порядке был расторгнут.

"В 2022 году велись судебные разбирательства. Кроме того, в ходе реализации проекта были выявлены многочисленные нарушения и упущения как в рабочих чертежах, так и в сметах. В связи с чем проект был откорректирован и получено заключение госэкспертизы в ноябре 2021 года (без сметной документации)". Зульфия Сулейменова

По Талапскому групповому водоводу (Кызылординская область. – Прим. ред.) реализация начата в 2014 году. На сегодня все работы завершены и вода подается в тестовом режиме для 12 поселков численностью 17,7 тыс. человек.

"Однако объект не сдан актом ввода в эксплуатацию, так как вместо проектного дебета 60 м3/час все скважины дают в среднем 40 куб м/час (соответствующие письма авторского и технического надзоров имеются). Для выхода на проектную мощность по рекомендациям Комитета геологии разработана проектно-сметная документация по бурению дополнительно 5 скважин стоимостью 584 млн тенге. В настоящее время финансовые средства выделены, ведутся конкурсные процедуры. Завершение планируется в конце года". Зульфия Сулейменова

Кроме того, в Кургальджинском и Егиндыкольском районах Акмолинской области имеются жалобы населения по подаче воды с перебоями из Нуринского группового водовода, изношенность которого составляет 75%. Для полной его реконструкции министерством разрабатывается проектно-сметная документация, завершение которой планируется в конце текущего года. Последующая реализация будет проводиться поэтапно в 4 очереди.

Президент, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента 30 марта, выразил необходимость максимально экономить воду. Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплексные меры, направленные на обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности. В ближайшее время, по его словам, необходимо привлечь новые инвестиции в модернизацию энергетических активов.

