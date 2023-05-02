Министр экологии прокомментировала проблемы с водой в Астане

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на заседании правительства РК 2 мая прокомментировала вопрос о проблемах с водой в столице, сообщает Zakon.kz.

Она перечислила проекты для стабильной подачи воды, которые сегодня рассматривает министерство совместно с акиматом.

Один из них – строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища, по которому разрабатывается проектно-сметная документация. Проект предусматривает переброску воды из канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и формированием пропускного профиля русла, а также строительство подпорного перегораживающего сооружения и водовода от него до площадки насосной станции "Астана Су Арнасы".

"Ориентировочные сроки строительства – 2023-2025 годы. Реализация данного проекта позволит дополнительно перебросить из канала имени Каныша Сатпаева в маловодные годы в Астанинское водохранилище около 62,3 млн м³". Зульфия Сулейменова

Второй проект – использование Нуринского месторождения подземных вод со строительством водовода 67 км как резервного источника водоснабжения столицы.

"По нему необходимо откорректировать технико-экономическое обоснование, в связи с истечением срока с последующей разработкой ПСД работа в этом направлении будет проводиться акиматом Астаны. В случае предоставления положительного заключения экспертизы министерство будет проводить дальнейшую реализацию проекта". Зульфия Сулейменова

Третий проект – строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до насосно-фильтровой станции №4. Этот проект, по ее словам, позволит обеспечить столицу с учетом дальнейшей долгосрочной перспективы развития и увеличения численности населения.

"Таким образом, краткосрочный комплекс мер, необходимый для водообеспечения столицы, включает в себя подведение резервного подземного источника, формирование профиля добегания по руслу реки Есиль и строительство водовода от канала им. К. Сатпаева. Кроме того, в текущем году, с учетом маловодья и последовавшего вододефицита, принято совместное решение о переброске из канала им. К. Сатпаева дополнительных объемов по реке Есиль порядка 60 млн м³, по реке Нура – около 95 млн м³. Также необходимо осуществление чистки чаши Астанинского водохранилища от донно-иловых отложений в объеме около 47 млн м³. В настоящее время наполнение Астанинского водохранилища составляет 334 млн м³ из проектных 410 млн м³". Зульфия Сулейменова

Ранее в ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в столице и рассказали, когда проблема будет решена.

