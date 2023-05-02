Как назначаются и выплачиваются пособия по инвалидности и при потере кормильца

Минтруда разработало Правила исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

Пособия по случаю потери кормильца

Лица, имеющие право на получение государственного социального пособия по случаю потери кормильца представляют заявление и документ, удостоверяющий личность через:

государственную корпорацию;

через портал;

через проактивную услугу – в этом случае заявление не требуется.

При обращении за назначением пособия лиц, имеющих статус кандаса, для идентификации представляется удостоверение кандаса.

Для назначения пособия недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы, подаются их законными представителями.

При представлении документов, составленных на иностранном языке они должны быть засвидетельствованы нотариусом на верность перевода документа на казахский или русский язык.

Для назначения пособия также необходимо представить:

свидетельство или уведомление о смерти кормильца или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим);

документ, подтверждающий родственные отношения иждивенца с умершим (свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, об установлении отцовства (материнства) и другие).

При необходимости представляются следующие документы:

справка органов записи актов гражданского состояния (если сведения об отце в свидетельстве о рождении внесены по заявлению матери);

справка учебного заведения, если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет обучаются по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высшего, послевузовского образования по очной форме обучения, включая период нахождения в академическом отпуске (предоставляется ежегодно);

документ об установлении опеки или попечительства;

военный билет погибшего (умершего) либо справка о прохождении воинской службы;

документ о гибели или смерти военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета РК вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении воинской службы.

При назначении пособия лицу, занятому уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими восьми лет, ежегодно заявителем представляется трудовая книжка с записью о прекращении трудовой деятельности.

В случае ее отсутствия отделением государственной корпорации запрашиваются из ИС сведения о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и из автоматизированной ИС уполномоченного государственного органа об отсутствии факта перечисления обязательных пенсионных взносов или социальных отчислений в государственный фонд социального страхования.

Обращение через портал

При обращении заявителя за назначением пособия посредством портала осуществляется запрос в ИС государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений.

При представлении государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в АИС "Е-макет".

Обратившемуся за назначением пособия посредством портала в личный кабинет направляется уведомление о принятии электронного заявления.

При возникновении права на назначение пособия, по основаниям, предусмотренным Социальным кодексом, при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале посредством АИС "Е-макет" инициируется sms-сообщение о возможности получения через проактивную услугу.

Обращение через проактивную услугу

После получения согласия на оказание через проактивную услугу, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи ему направляется sms-сообщение о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением пособия через проактивную услугу считается день получения согласия на оказание услуги назначение пособия.

При получении сведений из ИС центрального исполнительного органа, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение пособия через проактивную услугу, процесс оказания государственной услуги завершается.

Решение об отказе в назначении пособия принимается по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для назначения пособия или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных документов, данных и сведений, необходимых для назначения пособия требованиям, установленным законодательством РК.

Выплата пособия производится Государственной корпорацией путем:

зачисления пособия на детей, находящихся в семьях по договору о патронате или о передаче ребенка в приемную семью, на счет самого ребенка;

зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий;

доставки на дом получателям через отделения акционерного общества "Казпочта".

В случае изменения номера банковского счета получателя, способа выплаты, местожительства получателя (опекуна, попечителя) в отделение госкорпорации или отделение уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий получателями (опекунами, попечителями) подается заявление об этих изменениях с подтверждающими документами.

Доставка пособия на дом производится следующим категориям:

лицам с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны;

получателям пособий, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

лицам с инвалидностью первой группы;

лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии автоматизированных отделений (пунктов) почтовой связи.

Пособия по инвалидности

Пособия по инвалидности выплачиваются по аналогичному принципу.

Пособие назначается со дня установления инвалидности, но не более чем за три месяца до дня обращения за его назначением или до дня получения согласия на назначение пособия через проактивную услугу.

Лица, имеющие право на получение пособия представляют заявление через:

1) Государственную корпорацию;

При этом по выбору заявителя по принципу "одного заявления" заявление могут подать на оказании государственных услуг:

лица, в установленном порядке признанные лицами с инвалидностью, за назначением государственного социального пособия по инвалидности, специального государственного пособия по инвалидности, пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью, пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы, социальной выплаты на случай утраты трудоспособности;

2) подразделение медико-социальной экспертизы – при первичном установлении инвалидности по выбору подается заявление по принципу "одного заявления" за назначением государственного социального пособия;

3) через портал – для назначения пособия;

4) через проактивную услугу – в этом случае заявления при назначении пособия не требуется.

Срок назначения пособия не превышает семи рабочих дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами в госкорпорации или со дня получения согласия на назначение пособия через проактивную услугу.

Указывается, что пособие назначается со дня установления инвалидности, но не более чем за три месяца до дня обращения за его назначением или до дня получения согласия на назначение пособия через проактивную услугу.

В случае обращения за назначением пособия лиц, имеющих статус кандаса, для идентификации представляется удостоверение кандаса.

Для назначения пособия недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы, подаются их законными представителями.

При этом заявление для назначения пособия третьими лицами подается по доверенности.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть засвидетельствованы нотариусом на верность перевода документа на казахский или русский язык.

Кроме того, для назначения пособия из централизованной базы данных лиц с инвалидностью запрашиваются сведения об установлении инвалидности заявителю.

При отсутствии сведений из централизованной базы данных лиц с инвалидностью к заявлению прилагается копия справки об инвалидности.

В зависимости от наличия представляется один из следующих документов:

решение Межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности лиц, подвергшихся радиационному воздействию;

решение Центральной военно-врачебной комиссии;

свидетельство о болезни, выданное госпиталем, или заключение военно-врачебной комиссии;

свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет (выписка из актовой записи о рождении или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении/расторжении брака (при изменении фамилии родителя/опекуна).

При назначении пособия лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, представляется решение суда о подтверждении факта нахождения данных лиц на иждивении умершего кормильца.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 мая.