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Легализация сборных авто: постановление могут подписать уже на следующей неделе

автоконструктор Фото: pixabay
Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, когда может стартовать акция по легализации сборных авто, так называемых автомобилей-конструкторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в настоящее время МВД разработал проект постановления Правительства, которым определяются условия по легализации, так называемых "автоконструкторов", то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей.

"Проект уже внесен на рассмотрение в Правительство и ожидается его подписание на следующей неделе. После подписания, постановление будет введено в действие по истечению десяти  календарных дней со дня его официального опубликования и затем будет проведена легализация автоконструкторов", – сообщила она.

Она также напомнила, что в стране продолжается акция по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года.

"С 23 января уже прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тыс. автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тыс. единиц автотранспорта", – отметила она.

Ранее в МВД ответили на вопросы о легализации авто. 

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