Макароны периодически "показывают" характер – Жумангарин

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин 2 мая отметил, что в Казахстане периодически "макароны показывают свой характер", демонстрируя рост цен, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК он отметил, что во всех городах есть макаронное производство.

"Но в сезон не хватает, не знаю почему, может экспорт идет. Хотя я достаточно много езжу по другим странам. Постоянно пытаемся продать наши макароны. Но пока такого значимого успеха нет. Надо изучить этот вопрос. По качеству они хорошие. Необходимо, наверное, каким-то образом, чтобы наши экспортные потребители привыкли к этому ассортименту. У нас периодически макароны "показывают" свой характер, цены начинают расти. Я связываю это с тем, что недостаточно пока идет переработка". Серик Жумангарин

За последнюю неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. А в годовом выражении – на 10,7%, рассказали в Бюро национальной статистики.