Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Макароны периодически "показывают" характер – Жумангарин

Казахстан МТИ макароны Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин 2 мая отметил, что в Казахстане периодически "макароны показывают свой характер", демонстрируя рост цен, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК он отметил, что во всех городах есть макаронное производство.

"Но в сезон не хватает, не знаю почему, может экспорт идет. Хотя я достаточно много езжу по другим странам. Постоянно пытаемся продать наши макароны. Но пока такого значимого успеха нет. Надо изучить этот вопрос. По качеству они хорошие. Необходимо, наверное, каким-то образом, чтобы наши экспортные потребители привыкли к этому ассортименту. У нас периодически макароны "показывают" свой характер, цены начинают расти. Я связываю это с тем, что недостаточно пока идет переработка".Серик Жумангарин

За последнюю неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. А в годовом выражении – на 10,7%, рассказали в Бюро национальной статистики.

Читайте также

Цены на продукты в Казахстане выросли на 18% за год

Казахстан сталкивается с агрессивным экспортом – Жумангарин

"АрселорМиттал Темиртау" обучает молодых специалистов востребованной профессии

Жадра Жулмухаметова
МТИ РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу
Путин в ЮАР
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС – СМИ
костер
Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления