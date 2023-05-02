С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая

Соответствующая норма была внесена в Трудовой кодекс законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", которая вступила в силу с 1 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в статье 26, устанавливающей запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство расширена норма о том, с кем не допускается заключение трудового договора.

Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, временно пребывающими на территории РК:

не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством республики браке с гражданином Казахстана;

не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами РК.

Кроме того, нельзя заключать трудовой договор:

на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

с гражданами, не достигшими 18 возраста, на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами);



с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

с иностранными студентами и стажерами, временно пребывающими на территории республики, не представившими справки из организации образования с указанием формы обучения или принимающей организации о прохождении профессиональной подготовки или стажировки и разрешения на пребывание с целью получения образования;



на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве одним работодателем - физическим лицом одновременно более чем с пятью трудовыми иммигрантами.

Вместе с тем не допускается трудоустройство:

в коммерческую организацию, за исключением государственных организаций и организаций, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит указанным дочерним организациям, лица в течение одного года после прекращения им государственной службы, если за последний год перед прекращением госслужбы указанное лицо в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляло контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации либо деятельность данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанным лицом в соответствии с его компетенцией;



в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление;



в организации в сфере образования, воспитания и развития, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;



на работу по совместительству работников, не достигших 18-го возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.



