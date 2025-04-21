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Право

В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство

Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 10:37 Фото: primeminister.kz
Минтруда разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства", сообщает Zakon.kz.

В документе обозначено несколько проблемных вопросов:

  • Отсутствие механизмов заключения трудового договора в электронной форме.
  • Отсутствие нормативного закрепления современной системы оценки условий труда и профессиональных рисков.
  • Отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.
  • Неурегулированность участия МИО в реализации мероприятий по предупреждению и разрешению коллективных споров и забастовок после передачи инспекций труда.
  • Недостаточное регулирование статуса, членства и прозрачности деятельности профсоюзов и т.д.

Для решения указанных и других проблем предлагается:

  • Ввести возможность заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием ЕСТД.
  • Переход от аттестации объектов к системе индивидуальной и интегральной оценки профессиональных рисков.
  • Введение понятий и механизмов реагирования на случаи сексуальных домогательств в сфере труда.
  • Передача части полномочий уполномоченного органа по труду из Кодекса на уровень положения.
  • Закрепление роли МИО в решении трудовых конфликтов и организации социального партнерства.
  • Совершенствование регулирования профсоюзов: ежегодное подтверждение структуры, уточнение членства, обязанность отчетности.

В Минтруда отмечают, что в результате предлагаемые меры положительно повлияют на решение существующих проблем и приведут к:

  • Облегчению документооборота, повышение доступности и прозрачности; снижение затрат для работодателей и работников.
  • Актуальности, превентивности, учету специфики труда конкретного работника, цифровая карта условий труда.
  • Повышению защищенности работников, выполнению международных обязательств, созданию безопасной рабочей среды.
  • Гибкости, скорости реагирования на вызовы, снижению законодательной нагрузки.
  • Укреплению профилактики трудовых споров на местах, использованию потенциала акиматов в обеспечении стабильности.
  • Повышению прозрачности и доверия, устранению фиктивных структур, защите интересов конкретных трудовых коллективов.

Предлагаемые нормы будут включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства", который планируется разработать до конца 2025 года и в январе 2026 года внести в Мажилис Парламента.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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