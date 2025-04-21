В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство

Минтруда разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства", сообщает Zakon.kz.

В документе обозначено несколько проблемных вопросов:

Отсутствие механизмов заключения трудового договора в электронной форме.

Отсутствие нормативного закрепления современной системы оценки условий труда и профессиональных рисков.

Отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.

Неурегулированность участия МИО в реализации мероприятий по предупреждению и разрешению коллективных споров и забастовок после передачи инспекций труда.

Недостаточное регулирование статуса, членства и прозрачности деятельности профсоюзов и т.д.

Для решения указанных и других проблем предлагается:

Ввести возможность заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием ЕСТД.

Переход от аттестации объектов к системе индивидуальной и интегральной оценки профессиональных рисков.

Введение понятий и механизмов реагирования на случаи сексуальных домогательств в сфере труда.

Передача части полномочий уполномоченного органа по труду из Кодекса на уровень положения.

Закрепление роли МИО в решении трудовых конфликтов и организации социального партнерства.

Совершенствование регулирования профсоюзов: ежегодное подтверждение структуры, уточнение членства, обязанность отчетности.

В Минтруда отмечают, что в результате предлагаемые меры положительно повлияют на решение существующих проблем и приведут к:

Облегчению документооборота, повышение доступности и прозрачности; снижение затрат для работодателей и работников.

Актуальности, превентивности, учету специфики труда конкретного работника, цифровая карта условий труда.

Повышению защищенности работников, выполнению международных обязательств, созданию безопасной рабочей среды.

Гибкости, скорости реагирования на вызовы, снижению законодательной нагрузки.

Укреплению профилактики трудовых споров на местах, использованию потенциала акиматов в обеспечении стабильности.

Повышению прозрачности и доверия, устранению фиктивных структур, защите интересов конкретных трудовых коллективов.

Предлагаемые нормы будут включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства", который планируется разработать до конца 2025 года и в январе 2026 года внести в Мажилис Парламента.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая 2025 года.