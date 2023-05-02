Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко





Российское дерби состоится в рамках 1/8 финала. Перед этим Медведев выбил из борьбы другого соотечественника – Александра Шевченко. И сделал это не без труда (4:6, 6:1, 7:5). Грунт – не самое любимое покрытие третьей ракетки мира. К тому же пессимизма Медведеву добавляет тот факт, что в четырех матчах против Карацева он трижды проигрывал, будучи в статусе фаворита.





С другой стороны, игра Аслана не особо впечатляет. В рейтинге он плетется за пределами первой сотни. И несмотря на то, что в предыдущей встрече он выбил из борьбы австралийца Алекса Де Минаура (6:3, 4:6, 6:4), входящего в топ-20, игра его очень далека от стабильности.





Эксперты Olimpbet считают, что у Медведева больше шансов оформить выход в четвертьфинал. Несмотря на то, что Карацев набрал в Мадриде неплохой ход, для победы этого может не хватить – П1 – 3.78, П2 – 1.29