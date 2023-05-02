Конституционный суд уточнил порядок пересмотра адмдел по вновь открывшимся обстоятельствам

В Нормативном постановлении от 28 апреля Конституционный суд разъяснил, что рассмотрение в сокращенном порядке административных дел не является препятствием для их пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

В Конституционный суд обратилась казахстанка, которая в апреле 2022 года за совершение административного правонарушения была привлечена к административной ответственности в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении. Она добровольно оплатила штраф в размере 50% за совершенное правонарушение в течение 7 суток, однако позже решила обжаловать данное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако по результатам рассмотрения в пересмотре дела ей отказали.

Специализированный суд по административным правонарушениям отменил постановление госоргана. При этом суд, ссылаясь на часть вторую статьи 811, статью 852 и подпункт 2) части третьей статьи 855 КоАП, посчитал, что дело не подлежало пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Казахстанка посчитала, что указанные нормы лишают её права на пересмотр дела, в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам, не соответствуют статье 13 и пункту 1 статьи 14 Конституции, в связи с чем обратилась в Конституционный суд с требованием признать их неконституционными.

Как Конституционный Суд мотивировал свое решение

Сокращенное производство по делам об административных правонарушениях возможно при определенных условиях:

оно действует только в отношении штрафа, соответствующего определенному количеству месячного расчетного показателя;

установлено лицо, совершившее правонарушение;

лицо признает факт совершения правонарушения;

лицо согласно с уплатой штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, указанной в санкции статьи Особенной части КоАП;

лицо не обжалует представленные доказательства;

санкция за правонарушение не может предусматривать другие виды взыскания, кроме предупреждения;

лицо не обладает привилегиями и иммунитетом.

Особенность сокращенного производства заключается в том, что гражданин признает факт совершения правонарушения и готов нести административную ответственность. Поэтому из сокращенного производства исключен ряд процедур, присутствующх в обычном производстве. В сокращенном производстве также не выносится такой процессуальный документ, как постановление по делу об административном правонарушении, который предусмотрен КоАП для большинства случаев привлечения лица к административной ответственности.

Несмотря на то что в сокращенном производстве отсутствует специальный процессуальный документ, это не означает, что решение о привлечении к ответственности как таковое отсутствует. Такое решение принимается в конклюдентной форме, то есть путем совершения определенных действий должностным лицом уполномоченного органа: объявления о правонарушении и взыскании, занесения данных в информационные системы, разъяснения оснований и порядка сокращенного производства, выдачи квитанции об уплате административного штрафа (в случае необходимости). Подобные действия заменяют постановление по делу об административном правонарушении, выносимое в производстве, осуществляемом в общем порядке.

Таким образом, сокращенному порядку производства по делам об административных правонарушениях предшествует решение уполномоченного органа, которое выносится либо в конклюдентной форме, либо в форме предписания. Выбор лицом общего или сокращенного порядка производства обусловливает его правовые возможности в дальнейших стадиях производства. В частности, исключена возможность пересмотра решений, вынесенных по правилам сокращенного производства, за исключением пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Формально это может свидетельствовать о нарушении права защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, права на судебную защиту или о нарушении принципа равенства.

Статьи КОАП о пересмотре вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, предписаний о необходимости уплаты штрафа и постановлений по результатам рассмотрения жалоб, на них по вновь открывшимся обстоятельствам, действительно, не рассчитаны на случаи, когда решения принимаются в ходе сокращенного производства.

При этом в подпункте 3) части второй статьи 855 КоАП речь идет об акте, о пересмотре которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует заявительница. То есть сам КоАП использует различную терминологию, добавляя в данном примере более широкое понятие "акт".

Принципиальным является положение о том, что право на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам дела, которое осуществляется в порядке сокращенного производства, прямо предусмотрено частью второй статьи 811 КоАП. В этой же части говорится о решении по делу, вступившем в законную силу.

Таким образом, очевидно, что указанные нормы КоАП не согласованы между собой, что приводит к ограничению прав и свобод граждан.

Несогласованность различных норм КоАП не должна приводить к нарушению как конституционных прав граждан, так и права на пересмотр дела, прямо предусмотренного КоАП. Уполномоченный орган или суд не могут отказываться от применения правовой нормы (право на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам) на основании того, что в процессуальном плане этот вопрос не урегулирован или урегулирован в недостаточной степени.

Что решил Конституционный суд

Конституционный Суд постановил, что часть вторая статьи 811, часть первая статьи 852 и подпункт 2) части третьей статьи 855 КоАП соответствуют пунктам 1 и 2 статьи 13 и пункту 1 статьи 14 Конституции.

Однако следует учесть следующее истолкование этих норм:

решение по делу об административном правонарушении, производство по которому осуществляется в порядке сокращенного производства, оформляется путем осуществления конклюдентных действий должностным лицом уполномоченного органа. Такие действия приравниваются к вынесению итогового акта по делу об административном правонарушении, служащего основанием для привлечения к административной ответственности в общем порядке. Решение также может быть в форме предписания в случае, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме;

отсутствие в части первой статьи 852 и подпункте 2) части третьей статьи 855 КОАП упоминания о решении, принимаемом в порядке сокращенного производства в конклюдентной форме, не лишает лицо, привлеченное к ответственности в порядке этого производства, права на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.