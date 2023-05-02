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В Азербайджане тренер по самбо убил мальчика на тренировке

Дзюдо Самбо Смерь Ребенка Фото: pixabay
Трагически закончилась очередная тренировка по самбо для семилетнего мальчика из Азербайджана Фарида Бакарова, которого жестким испытаниям подверг его наставник Мехман Халилов, вследствие чего ребенок скончался после окончания занятий, сообщает Zakon.kz.

Данный трагический инцидент произошел в спортивной школе города Сумгаит, передает Caliber.

Тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер Евроигр Мехман Халилов, во время тренировочного процесса жестоко обращался со своим подопечным Фаридом Бакаровым, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В ходе следствия прокуратурой было доказано, что мальчик получил серьезную травму, в результате чего у него сломаны шейные позвонки. Позже он скончался в детской городской больнице.


По данному факту прокуратура возбудило уголовное дело, и 29-летний наставник Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого, ведется следствие.

Мехман Халилов становился бронзовым призером по самбо на II Европейских играх, которые проходили в Минске в 2019 году. 

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