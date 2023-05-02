В Азербайджане тренер по самбо убил мальчика на тренировке
Данный трагический инцидент произошел в спортивной школе города Сумгаит, передает Caliber.
Тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер Евроигр Мехман Халилов, во время тренировочного процесса жестоко обращался со своим подопечным Фаридом Бакаровым, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
В ходе следствия прокуратурой было доказано, что мальчик получил серьезную травму, в результате чего у него сломаны шейные позвонки. Позже он скончался в детской городской больнице.
По данному факту прокуратура возбудило уголовное дело, и 29-летний наставник Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого, ведется следствие.
Мехман Халилов становился бронзовым призером по самбо на II Европейских играх, которые проходили в Минске в 2019 году.