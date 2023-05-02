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Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал отбора ЧМ-2023 по теннису

Теннис Отбор ЧМ-2023 Фото: ktf.kz
На грунтовых кортах Шымкента продолжаются матчи группового этапа квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup-2023. Во втором туре казахстанские юниорки обыграли команду Ирана, сообщает Zakon.kz.

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Молодые казахстанские теннисистки праздновали победу во всех трех играх противостояния с представителями Ирана. В стартовом матче Анастасия Крымкова (Тараз) за час с небольшим переиграла Атфи Нити – 6:3, 6:3. Далее Ариана Гогулина из Астаны упрочила преимущество нашей команды, обыграв Ясаман Яздани – 6:3, 6:3. А в третьем поединке парного разряда Анастасия Крымкова/Полина Слепцова (Алматы) принесли казахстанской дружине третье очко, победив своих соперниц со счетом 6:4, 6:2.

Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

3 мая подопечным Ярославы Шведовой предстоит сыграть против сборной Японии. Эта игра для казахстанок и их соперниц практически уже ничего не означает, так как обе команды уже гарантировали себе место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира. Есть только один вопрос, кто с первого места выйдет из группы В. Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится вечером 3 мая. В финальную часть мирового первенства путевки получают только три команды.

Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

Тем временем в Шымкенте завершился отбор за третье вакантное место в составе юношеской сборной Казахстана, который выиграл алматинец Дамир Жалгасбай. В первой отборочной игре 15-летний теннисист победил Артема Сидорова – 6:3, 6:1. А во втором матче также одержал уверенную победу над Ерасылом Бахтияром – 6:1, 6:3. 

Таким образом, честь Казахстана в квалификации турнира Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup-2023 будут защищать: Амир Омарханов (Караганда), Зангар Нурланулы (Туркестан) и Дамир Жалгасбай (Алматы), капитан команды – Сергей Квак. Отборочный этап у юношей пройдет с 8 по 13 мая в Шымкенте.

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