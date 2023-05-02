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Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане

Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части страны.

"На западе, юго-западе Казахстана пройдет дождь с грозой и градом, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики. 

По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе – с пыльной бурей, на севере, северо-востоке – туманы.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области, на севере, в центре, горных районах Жетысуской области, на севере, юго-востоке Костанайской области, на востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки -1-7 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С , днем +12+14°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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