Курс доллара упал на торгах 2 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,15 тенге, опустившись на 4,06 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 65,41 тенге (-0,40) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 498,18 тенге, рубля – 5,63 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-451,5 тенге, евро – по 491-497 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

Цены на нефть стабильны. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent остается неизменной на отметке в 79,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – растет на 0,04%, до 75,7 доллара.