Трудовой спор закончился уголовным делом в Актау

Дело прошло уже две инстанции, вторая из которых отменила решение первой, сообщает Zaкon.kz.

Это дело длилось с 2021 года, когда в компании "ХайдельбергЦемент Сервисез", которая входит в группу компаний, являющихся крупным инвестором в Казахстане и занимается производством цемента, было решено изменить условия работы в сфере продаж и логистики. Среди принятых компанией мер было сокращение должности руководящего работника в сфере продаж. Сотрудник К., который и занимал эту должность, отказался расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Тогда компания для реализации намеченных целей провела сокращение позиции, а работнику были выплачены все положенные компенсации.



В ноябре 2021 года Медеуский районный суд город Алматы признал сокращение незаконным и восстановил его на работе в прежней должности. Компания издала приказ о восстановлении, но продолжала обжаловать решение суда в вышестоящие инстанции, однако они оставляли его без изменений.

В 2022 году сотрудник К. подал заявление о привлечении генерального директора компании к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 152 УК РК ("Незаконное прекращение трудового договора с работником и неисполнение решения суда о восстановлении на работе"). Выступая в суде, руководитель компании не раз подчеркивал, что сокращение К. было оправданным, поскольку после принятых мер эффективность работы подразделения в Мангистауской области выросла в несколько раз, тем самым экономическая цель оптимизации была достигнута.

Приговором Актауского городского суда от 26 декабря 2022 года генеральный директор компании был признан виновным в неисполнении решения суда о восстановлении путем направления восстановленного работника на производственный простой в течение четырех месяцев. Суд назначил наказание – штраф в размере 100 МРП, не предусмотренное указанной статьей УК РК, но применил амнистию и освободил "от основного наказания". Суд также обязал выплатить К. компенсацию морального вреда – 3 млн тенге, расходы по оплате помощи адвоката – 1 млн тенге и другие судебные расходы.

Руководитель компании подал апелляцию. Адвокат в своей речи отметил незаконность и необоснованность приговора, указав на необходимость его отмены и оправдания руководителя компании из-за отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Кроме того, защитник остановился на ряде нарушений, допущенных судом первой инстанции и отсутствии в действиях Х. признаков ч.1 ст.152 УК РК. К примеру, у суда не было оснований для вывода о том, что производственный простой являлся незаконным. Кроме того, адвокат отметил, что судом были неправильно использованы нормы уголовного закона, которые касаются применения акта амнистии – судья, по мнению адвоката, должен был освободить обвиняемого от уголовной ответственности, а не от основного наказания.

Апелляционный приговор был оглашен судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда.

"Обвинительный приговор актауского городского суда от 26 декабря 2022 года в отношении Х. отменить и постановить оправдательный приговор. Признать Х. невиновным и оправдать по предъявленным обвинениям в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК РК на основании п. 2.ч. 1 ст. 35 УПК РК за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения".

Также за руководителем компании было признано право на реабилитацию на основании ч.1 ст. 37 УПК и разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. А поданный в уголовном производстве гражданский иск К. был оставлен без рассмотрения.

Приговор вступил в законную силу с момента его оглашения.

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