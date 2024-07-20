Разборка двух микрорайонов в Актау закончилась уголовным делом

Полиция 20 июля возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Лада", накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как молодые люди дерутся друг с другом.

В полиции сообщили, что все лица, причастные к драке между 31А и 31Б микрорайонами, были задержаны и доставлены в полицию.

"Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка между выпускниками 25 мая произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района Мангистауской области.