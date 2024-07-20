Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Разборка двух микрорайонов в Актау закончилась уголовным делом

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 22:36 Фото: pexels
Полиция 20 июля возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Лада", накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как молодые люди дерутся друг с другом. 

В полиции сообщили, что все лица, причастные к драке между 31А и 31Б микрорайонами, были задержаны и доставлены в полицию.

"Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка между выпускниками 25 мая произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района Мангистауской области. 

Читайте также

Следовавший из Казахстана в Монголию автобус полностью сгорел на трассе в России
Следовавший из Казахстана в Монголию автобус полностью сгорел на трассе в России
Два мальчика утонули в пригороде Атырау
Два мальчика утонули в пригороде Атырау
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
Крупный пожар разгорелся в районе Талдыколя
Диана Абдуллаева
Актау 2024 год Драки Уголовный кодекс РК Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Кайрат Нуртас вышел на свободу
Кайрат Нуртас вышел на свободу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: