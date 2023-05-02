Премьер-министр Новой Зеландии высказался о независимости от Великобритании

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что хотел бы видеть свою страну независимой от Великобритании. Такой комментарий он дал перед вылетом когда он вылетал в Лондон, где будет присутствовать на коронации короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Крис Хипкинс выступил с комментариями перед журналистами в преддверии визита, в ходе которого он встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, чтобы ускорить подписание соглашения о свободной торговле между двумя странами в феврале 2022 года. Соглашение предоставит беспошлинный доступ к мясу и молочным продуктам, основным товарам новозеландского экспорта, сообщает UPI.

"В идеале, со временем Новая Зеландия станет полностью независимой страной, будет стоять на собственных ногах в мире, как мы, в общем-то, и делаем сейчас". Крис Хипкинс

Он отметил журналистам, что его республиканские взгляды давно и хорошо известно, однако это не является приоритетом. Крис Хипкинс подчеркнул, что переход к республиканской форме правления это то, что "новозеландцы должны обсудить" и в настоящее время нет поддержки этого шага.

В феврале 2022 года новозеландцев опросили о том, станет ли страна республикой после окончания правления королевы Елизаветы II, около половины предпочли остаться в составе Содружества, а чуть больше трети хотели бы получить независимость.



Хипкинс заявил, что экономические выгоды для Новой Зеландии от соглашения о свободной торговле, которое он планирует обсудить с Сунаком, делают его приоритетным.

По оценкам, соглашение с Великобританией увеличит экспорт товаров из Новой Зеландии на 50%, а также увеличит ВВП на 617 млн долларов в год при снижении тарифов на 23 млн долларов.

"Торговля и обеспечение улучшенного торгового доступа для новозеландских экспортеров является приоритетом внешней политики для меня в этом году, и этому будет уделено большое внимание во время моего визита перед самой коронацией. Практически вся наша нынешняя торговля будет беспошлинной с момента вступления в силу, включая беспошлинные квоты на ключевые продукты, такие как мясо, масло и сыр. Поэтому вступление в силу соглашения как можно скорее будет одним из основных направлений поездки". Крис Хипкинс

Помимо торговли, Хипкинс сказал, что его встреча с Сунаком будет посвящена расширенной схеме трудовых отпусков для британцев, военному конфликту в Украине и роли Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Планируется, что Хипкинс встретится с военнослужащими Сил обороны Новой Зеландии, которые тренируют украинские войска под Лондоном, и объявит о дополнительных оборонных обязательствах по поддержке Украины.