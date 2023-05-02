Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы

Депутат маслихата Алматы от партии Amanat Анна Башинская сложила полномочия, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook:

"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества".

В связи с этим, как отметила Анна Башинская, она полностью разделяет "официальную позицию партии".

"Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий. Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира", – резюмировала она.

Ранее в Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской. Как подчеркнул председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров, "высказывание Анны Башинской не соответствует позиции партии Amanat". Он отметил, что "партия не вмешивается в политику других стран".