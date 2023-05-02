Казахстанские ватерполистки обыграли соперниц из Германии на старте отбора к Кубку мира-2023
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Казахстанские ватерполистки в поединке первого тура переиграли хозяек соревнований, немецкую дружину, со счетом 11:7. Помимо этих двух сборных, в подгруппе В также играют коллективы из Великобритании и Новой Зеландии. Другая четверка команд, которая собралась в подгруппе А, состоит из представителей ЮАР, Израиля, Узбекистана и Украины.
По регламенту данных отборочных состязаний две лучшие команды заработают путевки в финальный турнир Кубка мира, который запланирован на июнь 2023 года в американском городе Лонг-Бич. Шанс будет дан сборным, которые займут первые два места в своих подгруппах и между собой разыграют эти две путевки.
Второй матч женская сборная Казахстана в своей подгруппе проведет вечером 2 мая со сборной Великобритании.