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Казахстанские ватерполистки обыграли соперниц из Германии на старте отбора к Кубку мира-2023

Водное поло Отбор на КМ-2023 Фото: Instagram/waterpolo_kaz
Женская сборная Казахстана по водному полу в стартовом матче квалификационного турнира второго дивизиона Кубка мира была сильнее команды Германии, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские ватерполистки в поединке первого тура переиграли хозяек соревнований, немецкую дружину, со счетом 11:7. Помимо этих двух сборных, в подгруппе В также играют коллективы из Великобритании и Новой Зеландии. Другая четверка команд, которая собралась в подгруппе А, состоит из представителей ЮАР, Израиля, Узбекистана и Украины.


По регламенту данных отборочных состязаний две лучшие команды заработают путевки в финальный турнир Кубка мира, который запланирован на июнь 2023 года в американском городе Лонг-Бич. Шанс будет дан сборным, которые займут первые два места в своих подгруппах и между собой разыграют эти две путевки. 

Второй матч женская сборная Казахстана в своей подгруппе проведет вечером 2 мая со сборной  Великобритании.

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