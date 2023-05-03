Водители УД АО "АрселорМиттал Темиртау" получили ключи от новых автобусов

В Управлении технологического транспорта Угольного департамента (УД) АО "АрселорМиттал Темиртау" обновление – 12 новых автобусов марки Yutong.

Инвестиционная программа по переоснащению автобусного парка Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" составляет более 2 миллиардов 200 миллионов тенге.

Ключи от нового транспорта водителям в торжественной обстановке вручил генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский. Также с новым приобретением работников УТТ поздравили исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов, директор Угольного департамента Сергей Огай и начальник управления технологического транспорта Болат Куленов.

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский внимательно осмотрел новую технику и даже посидел за рулем.

Фото: Вячеслав Фетьковский

"Комфортабельные, эргономичные автобусы, оборудованы климатическими установками, которые позволяют и согреваться зимой, и охлаждаться летом, – поделился впечатлениями Владимир Иванович. – Созданы все условия для того, чтобы комфортабельно доезжать на работу и с работы, и при этом не уставать и быть в безопасности".

В рамках программы запланировано приобретение 38 междугородних автобусов марки Yutong, произведенных на заводе "QAZ TEHNA".

"Было много жалоб на старые изношенные автобусы, – говорит генеральный директор. – Сегодня Управление технологического транспорта получило новые автобусы. В прошлом году – 26, и сегодня еще 12. И до конца года планируем получить еще 8 автобусов, чтобы закрыть потребность в этом виде транспорта".

Стоит отметить, что обновление парка Управления технологического транспорта Угольного департамента касается не только автобусов, но и другой техники.

"За последние три года по программе модернизации заменили 73 единицы техники в Угольном департаменте, – рассказывает исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов. – Это и автобусный парк, и самосвалы, автокраны, бульдозеры. Будем продолжать поддерживать взятый в компании темп, так как это приоритетное направление, потому что это связано с безопасностью наших сотрудников и охраной труда".

Фото: Вячеслав Фетьковский

Автобусы адаптированы под наши погодные условия и оснащены автономной системой отопления и кондиционирования с конвекторами по всей длине салона. Кроме этого стоит отметить, что автобусы сделаны с заботой не только о пассажирах, но и об экологии, так как соответствуют экологическому стандарту "Евро 5".

Как пояснил начальник Управления технологического транспорта Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Болат Куленов, экипажи водителей для новых автобусов выбрали из числа работников с большим стажем вождения, не имеющих нарушений техники безопасности и замечаний по вождению.

Фото: Вячеслав Фетьковский

Среди них – Петр Васильев, водительский стаж которого – более 30 лет, а Yutong – его четвертый автобус.

"Новая техника сегодня – совсем другое дело, – говорит Петр Петрович. – Автобус мягче, комфортабельнее".