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Неслышащие танцоры из СКО взяли Гран-при в Дубае

Взяли Гран-при в Дубае Фото: Facebook/Kult Sko
Актеры театра неслышащих танцоров "Sensitive" из Петропавловска одержали яркую победу на международном фестивале-конкурсе хореографического искусства "DANCE-FEST DUBAI", проходящем в городе Дубай с 29 апреля по 4 мая, сообщает Zakon.kz.

Для участия в мероприятии коллектив "Sensitive" был приглашен оргкомитетом Международного творческого проекта "Искусство в движении".

В Управлении культуры Северо-Казахстанской области отметили, что всего в конкурсе участвовали более 200 танцоров из 6 стран.

СКО представляли солисты старших составов театра танца "Sensitive" Казахского драматического театра им. С. Муканова и воспитанников областной (специальной) коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

По результатам международного хореографического конкурса театр танца "Sensitive" стал обладателем Гран-при.

  • Е. Кузьмин и Е. Воропаева заняли 1 место в номинации "Дуэт", представив хореографические постановки "Танго" и "Самба".
  • Д. Кангожин с хореографической постановкой "Спойлер" в номинации "Соло" занял 1 место.
  • Старший состав воспитанников школы-интерната впервые принимал участие в международном конкурсе и занял 1 место с хореографическими постановками "Венский вальс" и "Самба".

Жюри отметило "Special Prize" за высокий уровень исполнительского мастерства театр неслышащих танцоров "Sensitive" и его художественного руководителя Ольгу Ростовщикову.

Генеральный консул РК в ОАЭ Жумабек Рауан наградил театр танца специальным призом и памятным дипломом, а также вручил сертификаты на посещение главной достопримечательности страны – небоскреба Бурдж Халифа.

2 мая также стало известно, что казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании.

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