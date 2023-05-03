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Психолог рассказала, что видеоигры-стрелялки помогают справиться со стрессом

Психолог рассказала, что видеоигры-стрелялки помогают справиться со стрессом Фото: freepik.com
Психолог утверждает, что видеоигры несут в себе не только развлекательную функцию, но также могут быть отличным средством в борьбе со стрессом, сообщает Zakon.kz.

Об этом News.ru рассказала психолог Татьяна Короткова.

По ее словам, видеоигры в жанре шутер (стрелялки), помогают с высвобождением негативных эмоций и избавлением от них.

В военных стратегиях в сюжете присутствуют агрессия, боевые действия, поэтому у человека происходит "лечение гневом" за счет выплеска отрицательных эмоций в виртуальной реальности. Это гораздо лучше, чем проявить агрессию в реальной жизни, уверена психолог.

Однако слишком увлекаться этим способом не стоит, потому что он может вызвать сильную зависимость, сравнимую с алкоголизмом и наркоманией.

Но эксперт отметила, что игры являются временным решением проблемы. Через некоторое время ее все равно придется решать.

Также по словам специалиста, пазлы, аркады и головоломки помогают успокоится. Они активируют тут часть нервной системы, что отвечает за гнев, а интеллектуальная нагрузка снижает выброс адреналина и "гормонов стресса".

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