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Шесть продуктов, которые лучше не есть на завтрак

Шесть продуктов, которые лучше не есть на завтрак Фото: pixabay
Специалисты питания предупреждают, что не все привычные нам продукты, полезно есть натощак. От шести из них лучше воздержаться, чтобы не вредить организму, сообщает Zakon.kz.

Не все продукты полезны, это знает каждый. Но не все привычные, казалось бы, не вредные блюда можно и нужно есть натощак. Специалисты от медицины и диетологии собрали пять популярных продуктов, которые лучше не употреблять на завтрак, пишет портал Ferra.

Цитрусовые

Известно, что цитрусовые раздражают стенки желудка. Поэтому эти фрукты нельзя употреблять по утрам, особенно если у вас уже есть болезни желудочно-кишечного тракта вроде гастрита, язвы, эрозии желудка, панкреатита.

Колбаса

Утром организм особенно остро реагирует на консерванты и жиры, которых так много в колбасе и паштетах. Колбасные изделия лучше исключить из утреннего рациона.

Бананы

Их можно есть разве что с овсяной кашей. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс магния и кальция. Полезные и вкусные фрукты лучше оставить для второго завтрака или перекуса после обеда, рекомендуют диетологи.

Кофе

Привычная чашечка кофе по утрам не так уж полезна. Кофе, как и цитрусовые, раздражает пустой желудок. Первым делом нужно позавтракать, а затем выпить кофе.

Овощи

На завтрак употреблять их можно лишь в термически обработанном виде. То есть, например, в запечённом, запечённом на гриле, тушёном виде. Из-за свежих овощей у вас может произойти обострение гастрита.

Выпечка

Она совсем не насыщает и раздражает желудок. Как и любые сладости. Лучше отказаться от любой выпечки в пользу полезной и насыщающей энергией каши.

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