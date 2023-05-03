Шесть продуктов, которые лучше не есть на завтрак
Не все продукты полезны, это знает каждый. Но не все привычные, казалось бы, не вредные блюда можно и нужно есть натощак. Специалисты от медицины и диетологии собрали пять популярных продуктов, которые лучше не употреблять на завтрак, пишет портал Ferra.
Цитрусовые
Известно, что цитрусовые раздражают стенки желудка. Поэтому эти фрукты нельзя употреблять по утрам, особенно если у вас уже есть болезни желудочно-кишечного тракта вроде гастрита, язвы, эрозии желудка, панкреатита.
Колбаса
Утром организм особенно остро реагирует на консерванты и жиры, которых так много в колбасе и паштетах. Колбасные изделия лучше исключить из утреннего рациона.
Бананы
Их можно есть разве что с овсяной кашей. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс магния и кальция. Полезные и вкусные фрукты лучше оставить для второго завтрака или перекуса после обеда, рекомендуют диетологи.
Кофе
Привычная чашечка кофе по утрам не так уж полезна. Кофе, как и цитрусовые, раздражает пустой желудок. Первым делом нужно позавтракать, а затем выпить кофе.
Овощи
На завтрак употреблять их можно лишь в термически обработанном виде. То есть, например, в запечённом, запечённом на гриле, тушёном виде. Из-за свежих овощей у вас может произойти обострение гастрита.
Выпечка
Она совсем не насыщает и раздражает желудок. Как и любые сладости. Лучше отказаться от любой выпечки в пользу полезной и насыщающей энергией каши.