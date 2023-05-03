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Мега-марафон: из Балхаша в Астану бежит военнослужащий ВС

Мега-марафон: из Балхаша в Астану бежит военнослужащий ВС Фото: пресс-служба МО РК
Военнослужащий спортивного комитета министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим начал свой марафон длиной в 500 км, достижение станет рекордом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Второго мая Бауыржан Абдыхаим стартовал в поселке Акжал близ города Балхаш. Его путь пройдет через Акжал, Аксу-Аюлы, Аксу, Караганду, Осакаровку, и завершится в Астане, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

"Марафон будет непростой. Моя задача – рассчитать силы и выполнить поставленную задачу. Главное, что в меня верят, и я постараюсь оправдать надежды наставников и сослуживцев". Бауыржан Абдыхаим

Весь путь марафонца составляет 500 км. На преодоление этого расстояния ефрейтор Абдыхаим намерен потратить четыре дня. Финишировать он планирует шестого мая, в преддверии Дня защитника отечества.

Путь марафонца будут фиксировать представители казахстанской Книги рекордов.

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