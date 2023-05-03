Пленарное заседание Мажилиса – 3 мая 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 3 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О противодействии торговле людьми в РК.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми.
- О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми.
Рассмотрят проекты законов:
- О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.
- О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ