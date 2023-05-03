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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 3 мая 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 3 мая 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 3 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О противодействии торговле людьми в РК.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми.
  • О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми.

Рассмотрят проекты законов: 

  • О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.
  • О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.


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Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Казахстан
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